В британском зоопарке родился детеныш тонкинского гульмана

В современном мире лангуров можно будет встретить в совершенно новом Обезьяньем лесу Уипснейдского зоопарка, который откроется 29 марта 2024 года. Посетители смогут увидеть не только вид, находящийся на грани исчезновения, но и познакомиться с озорными обезьянами, хохлатыми макаками Сулавеси, бабирусами с загнутыми бивнями и «демонами леса», обитающими в низинах аноа.