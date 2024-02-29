В британском зоопарке родился детеныш тонкинского гульмана

В зоопарке Уипснейд (филиал Лондонского зоопарка) на свет появился маленький «лучик света» — детеныш тонкинского гульмана (Trachypithecus francoisi) ярко-рыжего окраса. Об этом пишет Luton Today.
Отличительной чертой рождающихся детенышей является их окрас, так как шерсть их родителей однотонна. Смотрительница зоопарка Уипснейд Аманда Робинсон сказала, что малыши появляются на свет такими яркими, чтобы родители могли их легко заметить, когда за ними ухаживает стая.
Сегодня животные этого вида находятся под угрозой исчезновения, поэтому очень важно появление каждого нового детеныша. В дикой природе тонкинские гульманы проживают на юге Китая и северо-востоке Вьетнама. Численность популяции оценивается примерно в две тысячи особей. Видам угрожает незаконная охота ради их мяса и в традиционных медицинских целях.
В современном мире лангуров можно будет встретить в совершенно новом Обезьяньем лесу Уипснейдского зоопарка, который откроется 29 марта 2024 года. Посетители смогут увидеть не только вид, находящийся на грани исчезновения, но и познакомиться с озорными обезьянами, хохлатыми макаками Сулавеси, бабирусами с загнутыми бивнями и «демонами леса», обитающими в низинах аноа.
Ранее в зоопарке США родился детеныш редчайшей африканской антилопы.
Анна Морозова