В Британии пингвин стал шафером на свадьбе

Чтобы невеста ничего не заподозрила, был выбран подставной шафер-человек, который в нужный момент сделал вид, что забыл кольца, а вместо него уже вернулся пингвин, несший их на ленточке, обвязанной вокруг шеи. Пингвина зовут Виджит. Чтобы он не отвлекался от торжественной задачи, рядом с шафером несли ведерко с рыбой. Невесте сюрприз понравился.