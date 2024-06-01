В Британии пингвин стал шафером на свадьбе

В Британии прошла необычная свадьба. Точнее, в целом обычная, с одной существенной деталью: шафером был не человек, а пингвин. Для невесты это оказалось сюрпризом: жених решил обрадовать любимую, потому что пингвины — ее любимые животные. О необычной свадьбе рассказал новостной сайт CNN.
Чтобы невеста ничего не заподозрила, был выбран подставной шафер-человек, который в нужный момент сделал вид, что забыл кольца, а вместо него уже вернулся пингвин, несший их на ленточке, обвязанной вокруг шеи. Пингвина зовут Виджит. Чтобы он не отвлекался от торжественной задачи, рядом с шафером несли ведерко с рыбой. Невесте сюрприз понравился.
Виджета сопровождали два сородича — все трое погуляли на свадьбе, сфотографировались с гостями и вкусно поели. Сюрприз обошелся жениху всего в 2500 долларов — столько стоило арендовать пингвинов на несколько часов.
А вот другой пример того, как животные заменяют людей: во Франции родители школьников записали в класс овец. Зачем — рассказываем в материале.
Георгий Мазуркевич