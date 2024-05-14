Во Франции родители школьников записали в класс овец

Во французском департаменте Мозель родители придумали необычный способ спасти класс, находящийся под угрозой закрытия из-за уменьшения количества учащихся. Они зачислили в школу четырех овец. Об этом пишет BFMTV.
Группа инициативных родителей заполнила регистрационные бланки на каждого нового «учащегося», указав дату рождения, пол и имена и отправила в министерство национального образования Франции.
Благодаря этому количество школьников увеличилось с 94 до 98 человек. Этот показатель соответствует минимальным требованиям ведомства. Также было издано муниципальное постановление, разрешающее «школьникам с густой шерстью посещать школьную игровую площадку».
Ранее в Японии пингвинам по случаю начала учебного года выдали рюкзачки.
Анна Морозова