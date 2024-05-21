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В борьбе с депрессией может помочь сауна

Не хуже антидепрессантов.

Источник: РИА "Новости"

Сауна помогает бороться с депрессией. К такому выводу пришли ученые из Калифорнии.

В их исследовании участвовали 12 человек с депрессией. Восемь недель они лечились с помощью когнитивно-поведенческой терапии и сеансов в сауне, которая была нагрета до плюс 38 градусов.

К концу эксперимента у 11 пациентов симптомы депрессии и тревоги стали слабее. Таким образом, положительную динамику зафиксировали у 90% участников.

Согласно тексту исследования, у людей с депрессией температура тела часто бывает выше средней.

Сауна же активизирует систему охлаждения организма и снижает мучающие человека симптомы.

Укрепить психическое здоровье можно и другим способом.

Недавно психолог из дублинского университета медицины и оздоровительных наук рассказала, что в этом смысле помогает пение птиц.

Айгуль Сабитова