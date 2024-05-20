Назван простой способ укрепления психического здоровья

По словам специалиста, наблюдение за птицами может усиливать положительные эмоции — основу благополучия. Одно из преимуществ такого занятия заключается в том, что оно может вызвать ощущение психологического потока. Оно характеризуется всепоглощающей заинтересованностью человека в определенное занятие.