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Назван простой способ укрепления психического здоровья

Наблюдение за птицами способствует повышению уровня психического благополучия и может на короткий слух улучшить эмоциональное состояние.

Источник: Freepik

Об этом изданию The Conversation рассказала Джоланта Берк, дипломированный психолог из дублинского университета медицины и оздоровительных наук (RCSI).

По словам специалиста, наблюдение за птицами может усиливать положительные эмоции — основу благополучия. Одно из преимуществ такого занятия заключается в том, что оно может вызвать ощущение психологического потока. Оно характеризуется всепоглощающей заинтересованностью человека в определенное занятие.

Это состояние «подпитывается» любопытством и сопровождается повышением концентрации внимания, а также переживанием глубокого чувства удовлетворения и благополучия.

Новое исследование Берк и ее коллег показало, что наблюдение за птицами и пчелами запускает кратковременную реакцию, называемую «резонансом позитивности». Она заключается в ощущении человеком положительной эмоциональной и физиологической связи с другим живым существом и является частью природоцентрической психотерапии, направленной на улучшение психического здоровья.