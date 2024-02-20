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В Австралии вырастили и разрешили к употреблению первый ГМО-банан

Он устойчив к опасному почвенному грибку.
Источник: QUT

Первый в мире генетически модифицированный банан одобрен для потребления человеком и коммерческой продажи в Австралии. Фрукт назвали QCAV-4, пишет издание 7news.

Банан был создан командой исследователей Квинслендского технологического университета, которые хотели защитить фруктовую промышленность от почвенного грибка Panama TR4. Он проникает через корни и лишает растение воды и питательных веществ, вызывая его увядание и гибель.

Новый банан был выведен путем скрещивания распространенного банана Кавендиш и добавления гена RGA2 дикого сорта Юго-Восточной Азии. Однако создатели устойчивого сорта не торопятся поставлять его в магазины.

Стандарты пищевых продуктов Австралии и Новой Зеландии (FSANZ) одобрили его как пригодный для употребления в пищу человеком продукт. Министры продовольствия по всей стране требуют пересмотра решения в течение следующих 60 дней.

Недавно бананы предложили использовать для борьбы с пластиковым мусором.

Олеся Маевская