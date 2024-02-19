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Бананы предложили использовать для борьбы с пластиковым мусором

Они разлагаются гораздо быстрее.
Источник: РИА "Новости"

Стандартная пластиковая упаковка, например, полиэтиленовый пакет, разлагается в земле в течение сотен лет, загрязняя окружающую среду. Несмотря на то, что сейчас материал стараются перерабатывать, все равно большая его часть оказывается на свалках, в почве, мировом океане и даже внутри живых организмов. Это приводит к серьезным последствиям для экологии и здоровья человека.

Ученые из Университета Южной Дакоты (США) предложили недорогую и доступную альтернативу пластиковой упаковке — банановую кожуру. Ее можно перерабатывать, извлекать лигноцеллюлозное волокно и создавать биоразлагаемые пищевые пленки. Исследование опубликовано в журнале Sustainable Chemistry and Pharmacy.

В ходе работы ученые измельчили банановую кожуру при помощи блендера, затем химически обработали получившуюся смесь и извлекли лигноцеллюлозу. Затем экстрагированные волокна отбелили, подвергли химикатам, сформировали пленку и высушили.

По прочности, прозрачности, водонепроницаемости и эластичности получившийся материал не уступает пластику, но разлагается гораздо быстрее. За месяц нахождения в почве пленки из банановой кожуры распадались на 90%, не образуя при этом вредных или опасных побочных продуктов.

Ученые уверены, что таким образом можно заменить до 40% всего производимого пластика. Сейчас команда продолжает исследования, чтобы улучшить характеристики пленок, изучить масштабируемость и коммерциализацию разработанного процесса.

Проблемой большого количества пластиковых отходов озаботились и студенты из Югры. Чтобы уменьшить вред экологии, они разработали съедобную посуду.

Анна Морозова