Бананы предложили использовать для борьбы с пластиковым мусором

Стандартная пластиковая упаковка, например, полиэтиленовый пакет, разлагается в земле в течение сотен лет, загрязняя окружающую среду. Несмотря на то, что сейчас материал стараются перерабатывать, все равно большая его часть оказывается на свалках, в почве, мировом океане и даже внутри живых организмов. Это приводит к серьезным последствиям для экологии и здоровья человека.