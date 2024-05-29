В Австралии изобрели «ультразвуковой» кофе

Спустя две минуты ультразвукового воздействия кофе вытекает из холдера в чашку и выглядит гораздо темнее, чем обычный эспрессо. Как отмечает журналист газеты The Guardian, который его попробовал, напиток густой и очень темный. На вкус он — яркий, ароматный, кислый; крепкий, но совсем без горечи, в отличие от эспрессо — и в то же время гораздо более насыщенный, чем колд брю. Журналист описывает это так: «я словно выпил музыкальный фестиваль».