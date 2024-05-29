В Австралии изобрели «ультразвуковой» кофе

Ультразвуковой кофе придумали два инженера-химика в Университете Нового Южного Уэльса в Сиднее — доктор Франсиско Трухильо и студент докторантуры Никундж Нилиадхара.
Готовится кофе так: кофейные зерна перемалывают, засыпают в холдер от кофемашины (ту штуку с ручкой) и присоединяют к аппарату, который внешне на нее похож, — «кофемашине», разработанной в университете. Сперва сквозь молотый кофе 5 секунд пропускают воду комнатной температуры, а затем с помощью звукового преобразователя начинают пропускать через холдер звуковые волны, которые вызывают дополнительную вибрацию молотых зерен.
В качестве примера того, как звук воздействует на предметы, авторы приводят известные сцены с оперными певцами, когда от мощного высокого голоса дрожит, а затем лопается стекло. Только в данном случае ничего не лопается, а кофе начинает активно перемещаться внутри холдера.
Обычно кофейный напиток насыщается вкусом через воду — и чем она горячее, тем быстрее происходит процесс. Если оставить кофе в воде надолго, то получится ярче раскрыть вкус молотых зерен из центра частичек, но в то же время вода впитает и не самые приятные вкусы — бариста называют это чрезмерной экстракцией.
Спустя две минуты ультразвукового воздействия кофе вытекает из холдера в чашку и выглядит гораздо темнее, чем обычный эспрессо. Как отмечает журналист газеты The Guardian, который его попробовал, напиток густой и очень темный. На вкус он — яркий, ароматный, кислый; крепкий, но совсем без горечи, в отличие от эспрессо — и в то же время гораздо более насыщенный, чем колд брю. Журналист описывает это так: «я словно выпил музыкальный фестиваль».
Первый прототип аппарата для создания ультразвукового кофе, который построили профессор и его студент, был слишком большим, шумным и дорогим, чтобы использовать его в обычном кафе. Но спустя год улучшений и доработок внешне этот аппарат уже не отличить от обычной машины для эспрессо.
Профессор Трухильо мечтает, что новый способ заваривания кофе распространится по всему миру, и надеется поставить технологию на коммерческие рельсы, но пока перспективы массового использования чудо-машины туманны.
Впрочем, как справедливо замечает автор статьи, у кофейных энтузиастов, которые каждый год изобретают новые интересные способы заварить кофе, эта технология явно найдет отклик, а массовый потребитель, который привык добавлять в кофе молоко, вполне вероятно даже не заметит разницы.
Некоторые люди и вовсе решают отказаться от кофе: недавно американская журналистка, которая не пьет напиток уже семь лет, рассказала, что это изменило в её жизни.
Георгий Мазуркевич