Как повлияет на организм отказ от кофеина?

В XXI веке напитки с кофеином заняли действительно лидирующие позиции. По данным Statista, в 2023 году продажи обычной Coca-Cola были самыми высокими среди безалкогольных напитков, продаваемых в круглосуточных магазинах Великобритании. Они превысили сумму дохода в 780 миллионов фунтов стерлингов (более 91 миллиарда рублей).
Да, кофеин содержится не только в тыквенном латте и капучино, которые мы пьем перед работой, надеясь на чудотворный эффект. Газировки, сорта чая, энергетические напитки и шоколад также содержат психоактивное вещество с безобидным названием «кофеин».
Для многих отказ от кофеина кажется попросту странным. Считается, что подобная аскеза — удел нарциссических привычек, рекламирующих образ жизни миллиардеров, вроде Цукерберга, или ПП звезд с тонкими талиями, вроде Джулии Фокс и Жизель Бюндхен. На самом же деле, подобное решение зачастую принимают и те, кто страдает от приступов «кофейной тревожности». Так, например, журналистка Нелл Фриззелл уже семь лет заменяет кофеин чаем ройбуш, кофе без кофеина и травяными настоями.
Дело в том, что напитки с кофеином вызывают синтетический выброс гормонов «стресса»— адреналина и кортизола. Благодаря этому организм начинает ощущать внезапно появившуюся бодрость и работоспособность. Однако после краткосрочного эффекта усталость возвращается вдвойне. Многие также отмечают появление необоснованной тревожности, что также связано с выработкой гормонов. Таким образом, получается, что вместо заряда энергии на день после выпитой чашки горячего американо, получаешь паническую атаку.
По словам самой Фризелл, отказ от кофеина избавил ее от приступов нервоза и тревожности, доказав правильность аскезы.
Когда я пила кофе, у меня неизменно возникало убеждение, что я затопила кухню, что все меня ненавидят и что меня арестуют за случайное уклонение от уплаты налогов. Тревога нарастала мгновенно и вызывала ужас.
Однако, кофе вреден не для всех. О том, почему кофе полезен для пожилых людей, рассказали в этой статье.
Кристина Корчанова