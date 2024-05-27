Как повлияет на организм отказ от кофеина?

Для многих отказ от кофеина кажется попросту странным. Считается, что подобная аскеза — удел нарциссических привычек, рекламирующих образ жизни миллиардеров, вроде Цукерберга, или ПП звезд с тонкими талиями, вроде Джулии Фокс и Жизель Бюндхен. На самом же деле, подобное решение зачастую принимают и те, кто страдает от приступов «кофейной тревожности». Так, например, журналистка Нелл Фриззелл уже семь лет заменяет кофеин чаем ройбуш, кофе без кофеина и травяными настоями.