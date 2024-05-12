Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему кофе полезен для пожилых людей

С 65 лет из-за разрушения нейронов в головном мозге растет риск развития нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Паркинсона, Альцгеймера. Но есть ряд веществ, способных помогать мозгу «сопротивляться» этим патологиям. Одним из них является кофеин, рассказал ВФокусе Mail.ru Игорь Мацокин, врач-невролог клиник «Атлас».

Источник: Freepik

Какие положительные эффекты имеет это вещество?

Снижение нейродегенеративных заболеваний

Если человек регулярно употребляет кофе, то риск развития нейродегенеративных заболеваний снижается до 20%, потому что кофеин подавляет развитие комплексов тау-белков, которые являются показателем нейродегенеративного процесса.

Уменьшение системного воспаления

Кофеин снижает уровень интерлейкина-1-бета.

Это значит, что, воздействуя на иммунитет, кофеин уменьшает системное воспаление, которое также говорит о поражении нервной ткани. Кроме того, когда уменьшается системная воспалительная реакция, кофеин положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, позволяя этим органам дольше оставаться здоровыми.

Игорь Мацокин
врач-невролог

Улучшение высших когнитивных функций

Кофеин приводит к выбросу нейромедиаторов, то есть веществ, с помощью которых нейроны передают друг другу информацию.

«Из-за этого нейронные цепи начинают работать активнее, а, значит, повышается концентрация, улучшается память, активизируются центры контроля движениями, мотивации и удовольствия», — утверждает врач.

Поддержка метаболизма глюкозы

Нейродегенеративные расстройства коррелируют с диабетическими изменениями в метаболизме нервной ткани. Если пить кофе умеренно, то он участвует в поддержании метаболизма глюкозы в мозге.

Вместе с тем, стимулирующее действие может спровоцировать чрезмерное употребление кофеина, что может привести к кофеиновой зависимости, ведь система подкрепления будет требовать ещё и ещё кофеина. А это приведет к обратному результату: у пожилых людей могут резко ухудшиться когнитивные функции из-за эффекта «обкрадывания» резервов нервной системы с возрастом, считает Мацокин.

Таким образом, употребление кофеина в умеренных количествах действительно оказывает комплексное положительное влияние на центральную нервную и сердечно-сосудистую систему людей в пожилом возрасте.

«Однако учитывая индивидуальные особенности и сопутствующие заболевания лучше проконсультироваться с врачом», — заключил невролог.