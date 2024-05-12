Почему кофе полезен для пожилых людей

Вместе с тем, стимулирующее действие может спровоцировать чрезмерное употребление кофеина, что может привести к кофеиновой зависимости, ведь система подкрепления будет требовать ещё и ещё кофеина. А это приведет к обратному результату: у пожилых людей могут резко ухудшиться когнитивные функции из-за эффекта «обкрадывания» резервов нервной системы с возрастом, считает Мацокин.