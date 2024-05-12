Почему кофе полезен для пожилых людей

Какие положительные эффекты имеет это вещество?
Снижение нейродегенеративных заболеваний
Если человек регулярно употребляет кофе, то риск развития нейродегенеративных заболеваний снижается до 20%, потому что кофеин подавляет развитие комплексов тау-белков, которые являются показателем нейродегенеративного процесса.
Уменьшение системного воспаления
Кофеин снижает уровень интерлейкина-1-бета.
Это значит, что, воздействуя на иммунитет, кофеин уменьшает системное воспаление, которое также говорит о поражении нервной ткани. Кроме того, когда уменьшается системная воспалительная реакция, кофеин положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, позволяя этим органам дольше оставаться здоровыми.
Улучшение высших когнитивных функций
Кофеин приводит к выбросу нейромедиаторов, то есть веществ, с помощью которых нейроны передают друг другу информацию.
«Из-за этого нейронные цепи начинают работать активнее, а, значит, повышается концентрация, улучшается память, активизируются центры контроля движениями, мотивации и удовольствия», — утверждает врач.
Поддержка метаболизма глюкозы
Нейродегенеративные расстройства коррелируют с диабетическими изменениями в метаболизме нервной ткани. Если пить кофе умеренно, то он участвует в поддержании метаболизма глюкозы в мозге.
Вместе с тем, стимулирующее действие может спровоцировать чрезмерное употребление кофеина, что может привести к кофеиновой зависимости, ведь система подкрепления будет требовать ещё и ещё кофеина. А это приведет к обратному результату: у пожилых людей могут резко ухудшиться когнитивные функции из-за эффекта «обкрадывания» резервов нервной системы с возрастом, считает Мацокин.
Таким образом, употребление кофеина в умеренных количествах действительно оказывает комплексное положительное влияние на центральную нервную и сердечно-сосудистую систему людей в пожилом возрасте.
«Однако учитывая индивидуальные особенности и сопутствующие заболевания лучше проконсультироваться с врачом», — заключил невролог.