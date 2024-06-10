В Аргентине состоялся чемпионат мира по приготовлению пиццы

В Буэнос-Айресе состоялся чемпионат мира по приготовлению пиццы. Об этом сообщает Euronews.
Свой талант и креативность продемонстрировали свыше 170 мастеров. За ними наблюдали зрители и 30 судей. В состав жюри вошли производители пиццы, пекари, журналисты и известные рестораторы.
Участники должны были доказать свое мастерство в разных областях. Награды присуждали за самую вкусную пиццу, за самое быстрое приготовление и за лучшее акробатическое выступление (повара выполняли с тестом разные трюки, в том числе с закрытыми глазами).
Первое место занял аргентинец Даниэль Габриэлли. «Победа казалась мне недостижимой мечтой. Я этого просто не ожидал», — приводит его слова NTD.
В 2025 году аргентинец будет участвовать в Чемпионате мира по приготовлению пиццы в Италии.
Ранее итальянского повара жестко раскритиковали за новый рецепт ананасной пиццы.
Айгуль Сабитова