Итальянского повара жестко раскритиковали за новый рецепт ананасной пиццы

Знаменитый неаполитанский пиццайоло Джино Сорбильо вот уже пару недель как включил в меню своей пиццерии на Виа деи Трибунали (которую называют «улицей пиццы») пиццу с ананасом, и тем самым расколол итальянское общество — в соцсетях разразился настоящий скандал, страна разделилась пополам, и новую пиццу даже обсуждают на национальном телевидении.

Дело в том, что в Италии существует множество неписанных правил, касающихся традиционной еды, и рецепт пиццы — один из самых «священных». Ананас в него не может входить ни в коем случае.

Однако Сорбильо решил устроить революцию и подорвать устои. Свое творение он назвал «Маргерита с ананасом» и продает ее по цене семь евро за штуку. Рецепт этой пиццы резко отличается от рецепта известной в мире «гавайской» пиццы, которую в Италии не признают. «Маргерита с ананасом» — так называемая «белая пицца», то есть в ней отсутствует томатный слой, но зато присутствует три сорта местного сыра, базилик и карамелизованные кружочки ананаса.

Как объяснил Сорбильо в интервью, он создал эту пиццу ради борьбы с пищевыми предрассудками.

«К сожалению, люди идут за толпой и повторяют то, что услышали, — говорит кулинар. — Я заметил, что в последние годы многие осуждают тех поваров, которые добавляют новые ингредиенты в свои блюда или готовят их каким-то новым способом. Их осуждают просто потому, что прежде так делать было не принято. Поэтому я решил добавлять этот ингредиент — ананас, который здесь воспринимают, словно какой-то яд, — в неаполитанскую пиццу, и она от этого стала еще вкуснее».

По словам Сорбильо, несмотря на подозрительное отношение ко всему новому, среди неаполитанцев уже нашлось много любопытных, которые заказывают «Маргериту с ананасом» и остаются довольны ее вкусом. Он уверен, что вскоре ананасная пицца появится в меню и других пиццерий Неаполя, и не только Неаполя.