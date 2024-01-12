Итальянского повара жестко раскритиковали за новый рецепт ананасной пиццы
Но создатель рецепта уверен, что блюдо придется публике по нраву.
Но создатель рецепта уверен, что блюдо придется публике по нраву.
Знаменитый неаполитанский пиццайоло Джино Сорбильо вот уже пару недель как включил в меню своей пиццерии на Виа деи Трибунали (которую называют «улицей пиццы») пиццу с ананасом, и тем самым расколол итальянское общество — в соцсетях разразился настоящий скандал, страна разделилась пополам, и новую пиццу даже обсуждают на национальном телевидении.
Дело в том, что в Италии существует множество неписанных правил, касающихся традиционной еды, и рецепт пиццы — один из самых «священных». Ананас в него не может входить ни в коем случае.
Однако Сорбильо решил устроить революцию и подорвать устои. Свое творение он назвал «Маргерита с ананасом» и продает ее по цене семь евро за штуку. Рецепт этой пиццы резко отличается от рецепта известной в мире «гавайской» пиццы, которую в Италии не признают. «Маргерита с ананасом» — так называемая «белая пицца», то есть в ней отсутствует томатный слой, но зато присутствует три сорта местного сыра, базилик и карамелизованные кружочки ананаса.
Как объяснил Сорбильо в интервью, он создал эту пиццу ради борьбы с пищевыми предрассудками.
«К сожалению, люди идут за толпой и повторяют то, что услышали, — говорит кулинар. — Я заметил, что в последние годы многие осуждают тех поваров, которые добавляют новые ингредиенты в свои блюда или готовят их каким-то новым способом. Их осуждают просто потому, что прежде так делать было не принято. Поэтому я решил добавлять этот ингредиент — ананас, который здесь воспринимают, словно какой-то яд, — в неаполитанскую пиццу, и она от этого стала еще вкуснее».
По словам Сорбильо, несмотря на подозрительное отношение ко всему новому, среди неаполитанцев уже нашлось много любопытных, которые заказывают «Маргериту с ананасом» и остаются довольны ее вкусом. Он уверен, что вскоре ананасная пицца появится в меню и других пиццерий Неаполя, и не только Неаполя.