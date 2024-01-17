В Аравийской пустыне найдена гигантская древняя стена

Вокруг оазиса Хайбар в Саудовской Аравии была обнаружена стена возрастом четыре тысячи лет. Первоначально длина сооружения составлял 14,5 километра, высота доходила до пяти метров, а толщина — от 1,7 до 2,4 метров. Как передает LiveScience, строение датируется между 2250 и 1950 годами до нашей эры. Возможно, оно использовалось несколько столетий, прежде чем было заброшено.

Ученые выдвинули несколько причин, по которым могла быть построена стена. Одной из самых вероятных целей является военная защита от набегов кочевников.

Согласно второй версии, строение использовалось для обозначения своей территории и защиты от внезапных наводнений. Команда специалистов отметила, что на Аравийском полуострове были обнаружены другие примеры укрепленных оазисов, и это может быть признаком того, что население становилось более оседлым.

По словам ученых, для строительства такого величественного сооружения в настоящее время потребовалось бы 164 000 кубометров камня и кирпича, 250 человек и около четырех лет работы.

Ранее выяснилось, что «живая кожа» защищает Великую Китайскую стену от разрушений.

Анна Морозова