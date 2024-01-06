«Живая кожа» названа защитой Великой Китайской стены

Утрамбованные участки Великой Китайской стены, построенные путем уплотнения природных материалов грунтом, считались слабым местом в ее структуре. Но, как показало новое исследование, эти участки культовой достопримечательности Поднебесной создали естественную линию защиты от надвигающегося риска ухудшения состояния.

По словам почвенного эколога Мэтью Боукера, соавтора исследования, опубликованного в журнале Science Advances, эти поверхности почвы на Великой Китайской стене покрыты «живой кожей» из крошечных, лишенных корней растений и микроорганизмов, известных как биокорки, которые являются источником устойчивости объекта культурного наследия.

«Биокорки распространены по всему миру на почвах засушливых регионов, но обычно мы не ищем их на сооружениях, построенных человеком», — рассказывает доцент Университета Северной Аризоны Боукер.

Прошлые исследования показали, что биокоррекция лишайников и мхов представляет разрушительную угрозу для современных каменных сооружений, являющихся историческим наследием, из-за долгосрочного воздействия микробных сообществ на эстетическую ценность, производства кислот и других метаболитов и изменения микросреды, что может вызвать эрозию и выветривание горных пород. Эти находки, отмечает CNN, привели к удалению растений, растущих на верхних частях Великой китайской стены. Но воздействие биокоррекции на земляные ориентиры выглядит по-другому, а сообщества цианобактерий и мха на самом деле повышают устойчивость Великой Китайской стены и повышают ее устойчивость к эрозии, говорится в новой статье.

Исследуя образцы, взятые с более чем 483 километров восьми утрамбованных участков земли на участке, построенном во времена династии Мин между 1368 и 1644 годами, авторы исследования обнаружили, что более двух третей площади покрыто биокорками. Когда исследователи сравнили стабильность и прочность образцов, покрытых слоем биокрустации, с образцами без «живой кожи Земли», они обнаружили, что образцы с биокрустацией были в три раза прочнее, чем без нее.

«Они думали, что этот вид растительности разрушает Великую Китайскую стену. Наши результаты показывают обратное, — отмечает соавтор исследования Бо Сяо, профессор почвоведения в Китайском сельскохозяйственном университете. — Биокоррекция очень широко распространена на Великой Китайской стене, и их существование очень полезно для ее защиты».

Биокорки, состоящие из таких компонентов, как цианобактерии, водоросли, мох, грибы и лишайники, обитают в верхнем слое почвы засушливых земель. Занимая, по оценкам, 12% поверхности планеты, сообщества крошечных растений и микроорганизмов могут развиваться десятилетиями или дольше. Образуя миниатюрные экосистемы, биокорки стабилизируют почву, увеличивают задержку воды и регулируют фиксацию азота и углерода.

Как рассказывает Си-эн-эн, они способны делать это отчасти благодаря плотной биомассе, которая при определенных условиях действует как «антиинфильтрационный слой» для пор почвы, а также естественному поглощению питательных веществ, способствующих повреждению солями. Согласно новому исследованию, выделения и структурные слои биокоррекции также переплетаются, образуя «липкую сеть» из агрегирующихся частиц почвы, которые способствуют прочности и устойчивости к коррозионным воздействиям, угрожающим Великой Китайской стене.

Образуя миниатюрные экосистемы, биокорки стабилизируют почву, увеличивают задержку воды и регулируют фиксацию азота и углерода.

Исследователи обнаружили, что климатические условия, тип структуры и тип биокоррозии — все это играет определенную роль в защитной функции биокоррозии, при этом снижение ее разрушаемости «намного больше», чем риск выветривания. По сравнению с голой утрамбованной землей участки Великой Китайской стены, покрытые биокоррозией цианобактерий, мхов и лишайников, показали снижение пористости, влагоудерживающей способности, эродируемости и солености до 48%, при одновременном повышении прочности на сжатие, сопротивления проникновению, прочности на сдвиг и стабильности агрегата до 321%. Из всей группы биокорпус мха оказался наиболее устойчивым.

«Биокорпус покрывает Великую Китайскую стену подобно одеялу, которое отделяет Великую Китайскую стену от воздуха, от воды, от ветра», — говорит профессор Сяо.

Он отметил, что биокорпус, удерживающий воду и предотвращающий накопление солей, противостоит химическому выветриванию, вырабатывая вещества, которые действуют как «клей» для связывания частиц почвы друг с другом против рассеивания, усиливая свойства почвы.

Большинство сообществ, составляющих биокуст, начинаются с единого организма, который растет и делает среду, в которой он растет, подходящей для других, рассказывает Си-эн-эн. Хотя они все еще уязвимы к последствиям изменения климата, ожидается, что эти постоянно эволюционирующие организмы задействуют внутренние механизмы для адаптации к будущим экстремальным явлениям, отмечает Эммануэль Салифу, доцент Университета штата Аризона.

По словам Салифу, эта врожденная адаптивность делает биокорки отличными претендентами на природоохранные мероприятия для решения проблемы сохранения структуры в нашем потепляющем мире.

«Даже если у нас более высокие температуры, они уже приспособлены для работы в этих условиях», — говорит эксперт. «Мы предполагаем, что они смогут лучше выжить, если мы спроектируем их масштабный рост».

Ветровая эрозия, размывание дождевыми осадками, засоление и циклы замораживания-оттаивания привели к растрескиванию и дезинтеграции на протяжении тысяч миль сооружений, соединяющих Великую Китайскую стену, которая подвержена серьезному износу и уязвима для обрушения. Повышение температуры и увеличение количества осадков также могут привести к уменьшению биопокрытия стены.

Авторы исследования утверждают, что их работа дает основания для изучения возможности культивирования биопокрытия, чтобы помочь сохранить другие объекты всемирного наследия.

По словам Салифу, строительная индустрия в целом по-прежнему разделена по поводу исторического потенциала сохранения биокоррекции.

«Общепринятая идея заключается в том, что биологический рост вреден для конструкций. Это влияет на эстетику, приводит к деградации, влияет на общую структурную целостность», — сказал он. Однако не хватает конкретных исследований, подтверждающих эти выводы, добавил Салифу, отметив, что «жюри все еще не определилось с этим».

Салифу рассматривает новое исследование как свидетельство потенциальных преимуществ создания биокоррекций для сохранения объектов земляного наследия, хотя эта область все еще находится в стадии становления. Исследование устанавливает, что естественные сообщества растений и микроорганизмов «обладают способностью улучшать структурную целостность, долговечность земляных сооружений, таких как Великая Китайская стена», — сказал Салифу.

По словам Сяо, помимо своего статуса туристического направления, привлекающего миллионы посетителей каждый год, Великая Китайская стена имеет большое культурное значение, вот почему биокоррекция, сохраняющая ее, так важна.