В Англии прошла сырная гонка

27 мая в английском Глостершире прошла ежегодная сырная гонка. В ходе соревнования участники спускаются с холма длиной 180 м в погоне за головкой сыра Глостер, катящейся вниз со скоростью 70 км/ч. Тот, кто первым пересекает финишную линию «за сыром», выигрывает.
Чемпионом этого года среди мужчин стал 22-летний немецкий гонщик Том Копке, среди женщин — 23-летняя Эбби Лэмпе из Северной Каролины. На видео можно посмотреть, как это было.
Турнир по спуску наперегонки с сыром проводится каждый год во время весенних банковских каникул в Англии. Первое упоминание о такой гонке датируется 1826 годом, однако англичане верят, что соревнование проводится уже по меньшей мере 600 лет. По одной из версий, обычай скатывать сыр с холма имеет языческие корни и символизирует наступление урожайного года после долгой зимы.
У всех народов есть свои необычные традиции. Например, недавно в Южной Корее прошел ежегодный чемпионат по ничегонеделанию.
Кристина Корчанова