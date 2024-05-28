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В Англии прошла сырная гонка

Это достаточно опасное развлечение.

Источник: Reuters

27 мая в английском Глостершире прошла ежегодная сырная гонка. В ходе соревнования участники спускаются с холма длиной 180 м в погоне за головкой сыра Глостер, катящейся вниз со скоростью 70 км/ч. Тот, кто первым пересекает финишную линию «за сыром», выигрывает.

Чемпионом этого года среди мужчин стал 22-летний немецкий гонщик Том Копке, среди женщин — 23-летняя Эбби Лэмпе из Северной Каролины. На видео можно посмотреть, как это было.

Турнир по спуску наперегонки с сыром проводится каждый год во время весенних банковских каникул в Англии. Первое упоминание о такой гонке датируется 1826 годом, однако англичане верят, что соревнование проводится уже по меньшей мере 600 лет. По одной из версий, обычай скатывать сыр с холма имеет языческие корни и символизирует наступление урожайного года после долгой зимы.

У всех народов есть свои необычные традиции. Например, недавно в Южной Корее прошел ежегодный чемпионат по ничегонеделанию.

Кристина Корчанова