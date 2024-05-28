В Англии прошла сырная гонка

Турнир по спуску наперегонки с сыром проводится каждый год во время весенних банковских каникул в Англии. Первое упоминание о такой гонке датируется 1826 годом, однако англичане верят, что соревнование проводится уже по меньшей мере 600 лет. По одной из версий, обычай скатывать сыр с холма имеет языческие корни и символизирует наступление урожайного года после долгой зимы.