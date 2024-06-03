В США выпустили автомат с конфетами, который работает под водой

Поскольку платить под водой как наличными, так и телефоном неудобно, компания подошла к вопросу творчески: клиенту предложат исполнить определенный трюк, в награду за который автомат выстрелит в него конфетой. Вице-президент Airheads по маркетингу Крейг Кухра заявляет, что автомат напомнит взрослым американцам о том, как в детстве они ели конфеты на берегу бассейна, но, как справедливо подмечает гастрономический портал Food&Wine, вряд ли в детстве сегодняшние взрослые американцы кувыркались ради конфет под водой.