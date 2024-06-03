В США выпустили автомат с конфетами, который работает под водой

Если вы долго плаваете под водой и решили перекусить, необязательно всплывать — просто купите перекус в новом подводном автомате с конфетами, который выпустила американская конфетная компания Airheads.
Это полноценный автомат с набором сладостей и витриной, через которую их можно выбрать — только он водонепроницаемый и установлен под водой.
Поскольку платить под водой как наличными, так и телефоном неудобно, компания подошла к вопросу творчески: клиенту предложат исполнить определенный трюк, в награду за который автомат выстрелит в него конфетой. Вице-президент Airheads по маркетингу Крейг Кухра заявляет, что автомат напомнит взрослым американцам о том, как в детстве они ели конфеты на берегу бассейна, но, как справедливо подмечает гастрономический портал Food&Wine, вряд ли в детстве сегодняшние взрослые американцы кувыркались ради конфет под водой.
Перед тем, как выпустить новинку, компания провела соцпрос и выяснила, что ¾ взрослых американцев с возрастом стали реже купаться в бассейнах — и надеется, что автомат убедит их чаще плавать.
Автомат может быть установлен на глубине до 2,5 метров — и если у вас есть такой бассейн, компания с удовольствием установит в нем подводный автомат за скромную цену в 7000 долларов. В комплекте с автоматом идет «бесконечный» запас конфет — производитель обещает пополнять их при необходимости без дополнительной платы.
Стоит ли оно того, большой вопрос — медики регулярно напоминают, что мы и так едим гораздо больше сахара, чем нужно, и для здоровья это не очень полезно. Подробнее об этом — в материале.
Георгий Мазуркевич