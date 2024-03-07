Диетолог назвала пять главных ошибок в женском питании

Первая ошибка, по ее словам, избыток простых углеводов, особенно во время частых перекусов. По своей природе женщинам присуще ощущать чувство голода гораздо острее. Именно поэтому в большинстве случаев им комфортнее питаться чаще, четыре-шесть раз в день небольшими порциями, включая перекусы.
«Частые перекусы небольшими порциями не являются вредными, однако зачастую женщины увеличивают порции, а чаще всего, в силу своей любви к сладостям, полностью заменяют здоровый прием пищи на простые углеводы в разном виде. Например, белый хлеб и особенно популярные в качестве перекуса хлебобулочные изделия, желательно полностью исключать из питания (не только женщине, но и в общем семейном рационе)», — отметила врач.
Поэтому диетолог рекомендовала пить фруктовые соки не в чистом виде: лучше разводить их с водой либо пить фруктово-овощные варианты.
«К простым углеводам относится белый сахар, который желательно исключить или ограничить в своем питании. Помните, что такие перекусы, как булочки, печенье, крекеры, шоколад, конфеты, сухофрукты — это всё те же быстрые углеводы. Желательно полностью исключить употребление таких продуктов, в крайнем случае — перенести на первую половину дня», — добавила специалист.
Вторая распространенная ошибка, которую она назвала, — тактика исключения жиров из ежедневного рациона в погоне за снижением калорий, обезжиренное питание. Характерной особенностью физиологии женского организма является повышенное содержание жира (в 1,5−2 раза больше, чем у мужчины при нормальном соотношении мышечно-жировой массы). При этом роль жира для организма крайне важна.
«Необходимо, чтобы ежедневное питание женщины было насыщено качественными жирами — нерафинированные растительные масла, рыба, орехи, мясная продукция, яйца, естественные не обезжиренные молочные продукты. Рекомендованная норма потребления жиров в питании — 1 г на кг веса, соответственно от 50 до 100 г в день», — рассказала Мещерякова.
Третья ошибка — отказ от сложных углеводов. Многие женщины, увлекающиеся активным снижением или контролем веса, зачастую вместе с простыми углеводами, также сокращают или же полностью исключают и сложные. По словам врача, отказ от таких продуктов как крупы, бобовые, цельнозерновой хлеб является ошибкой.
«Ведь именно сложные углеводы отвечают за нормальный уровень сахара в крови и чувство насыщения, что поддерживает стабильный психоэмоциональный фон женщины и хорошее настроение. Сложные углеводы это также источник ежедневной энергии для организма. Норма потребления сложных углеводов существенно отличается в зависимости от целей, текущего веса, физической активности и возраста, ее поможет рассчитать ваш тренер», — объяснила она.
Четвертая не менее популярная ошибка, по словам специалиста, погоня за низкокалорийным питанием, когда женщина пытается получить быстрые результаты снижения веса и уходит на длительный период в экстремально низкие калорийности (от 800 до 1000 Ккал за день). Таким образом, в организме появляется глубокий дефицит ряда незаменимых аминокислот (валин, лейцин, триптофан и другие), минералов (магний, цинк, селен, калий, железо), всех групп витаминов и других компонентов пищи.
«В дальнейшем это может привести к различным нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и иммунной систем, либо развитию разных заболеваний, начиная от нарушений центральной нервной системы до сбоев в работе эндокринной системы. При снижении веса важно правильно выбирать тактику (в соответствии с возрастом, физической и умственной нагрузкой, текущим весом, особенностями привычек питания и прочее). Базовая рекомендация — снижение калорийности на 15−20%, считается наиболее безопасной и физиологичной тактикой», — предупредила диетолог.
Пятая ошибка, о которой рассказала врач, — увлечение газированными напитками. Это является серьезной ошибкой для любого человека, так как губит здоровье организма.
«Помните, что употребление газированных напитков серьезно нарушает кислотно-щелочное равновесие и создает угрозу дефицита ряда минералов (в первую очередь, щелочных минералов калия, кальция и магния), которые отвечают за здоровые суставы, ногти, зубы, нормальную работу центральной нервной и сердечно-сосудистой систем», — отметила Мещерякова.
В октябре минувшего года врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева рассказала «Известиям», что самый опасный ужин в плане риска набора веса — это тот, который содержит много жира, углеводов и соли. В частности, это жареное мясо с картошкой или запеченное «мясо по-французски».