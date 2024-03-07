Диетолог назвала пять главных ошибок в женском питании

«Частые перекусы небольшими порциями не являются вредными, однако зачастую женщины увеличивают порции, а чаще всего, в силу своей любви к сладостям, полностью заменяют здоровый прием пищи на простые углеводы в разном виде. Например, белый хлеб и особенно популярные в качестве перекуса хлебобулочные изделия, желательно полностью исключать из питания (не только женщине, но и в общем семейном рационе)», — отметила врач.