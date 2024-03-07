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Диетолог назвала пять главных ошибок в женском питании

Здоровье женщины, как и мужчины, напрямую зависит от качества и количества потребляемой еды. При этом, как показывает практика, для женщин характерны определенные ошибки в питании, которые могут нанести серьезный вред здоровью. О том, как их избежать «Известиям» 7 марта рассказала врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова.
Источник: Freepik

Первая ошибка, по ее словам, избыток простых углеводов, особенно во время частых перекусов. По своей природе женщинам присуще ощущать чувство голода гораздо острее. Именно поэтому в большинстве случаев им комфортнее питаться чаще, четыре-шесть раз в день небольшими порциями, включая перекусы.

«Частые перекусы небольшими порциями не являются вредными, однако зачастую женщины увеличивают порции, а чаще всего, в силу своей любви к сладостям, полностью заменяют здоровый прием пищи на простые углеводы в разном виде. Например, белый хлеб и особенно популярные в качестве перекуса хлебобулочные изделия, желательно полностью исключать из питания (не только женщине, но и в общем семейном рационе)», — отметила врач.

К простым углеводам также можно отнести, казалось бы, продукт из здорового питания — свежевыжатые фруктовые соки (не пакетированные), которые являются концентратом простых углеводов и активно стимулируют выброс инсулина.

Поэтому диетолог рекомендовала пить фруктовые соки не в чистом виде: лучше разводить их с водой либо пить фруктово-овощные варианты.

«К простым углеводам относится белый сахар, который желательно исключить или ограничить в своем питании. Помните, что такие перекусы, как булочки, печенье, крекеры, шоколад, конфеты, сухофрукты — это всё те же быстрые углеводы. Желательно полностью исключить употребление таких продуктов, в крайнем случае — перенести на первую половину дня», — добавила специалист.

Вторая распространенная ошибка, которую она назвала, — тактика исключения жиров из ежедневного рациона в погоне за снижением калорий, обезжиренное питание. Характерной особенностью физиологии женского организма является повышенное содержание жира (в 1,5−2 раза больше, чем у мужчины при нормальном соотношении мышечно-жировой массы). При этом роль жира для организма крайне важна.

«Необходимо, чтобы ежедневное питание женщины было насыщено качественными жирами — нерафинированные растительные масла, рыба, орехи, мясная продукция, яйца, естественные не обезжиренные молочные продукты. Рекомендованная норма потребления жиров в питании — 1 г на кг веса, соответственно от 50 до 100 г в день», — рассказала Мещерякова.

Третья ошибка — отказ от сложных углеводов. Многие женщины, увлекающиеся активным снижением или контролем веса, зачастую вместе с простыми углеводами, также сокращают или же полностью исключают и сложные. По словам врача, отказ от таких продуктов как крупы, бобовые, цельнозерновой хлеб является ошибкой.

«Ведь именно сложные углеводы отвечают за нормальный уровень сахара в крови и чувство насыщения, что поддерживает стабильный психоэмоциональный фон женщины и хорошее настроение. Сложные углеводы это также источник ежедневной энергии для организма. Норма потребления сложных углеводов существенно отличается в зависимости от целей, текущего веса, физической активности и возраста, ее поможет рассчитать ваш тренер», — объяснила она.

Четвертая не менее популярная ошибка, по словам специалиста, погоня за низкокалорийным питанием, когда женщина пытается получить быстрые результаты снижения веса и уходит на длительный период в экстремально низкие калорийности (от 800 до 1000 Ккал за день). Таким образом, в организме появляется глубокий дефицит ряда незаменимых аминокислот (валин, лейцин, триптофан и другие), минералов (магний, цинк, селен, калий, железо), всех групп витаминов и других компонентов пищи.

«В дальнейшем это может привести к различным нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и иммунной систем, либо развитию разных заболеваний, начиная от нарушений центральной нервной системы до сбоев в работе эндокринной системы. При снижении веса важно правильно выбирать тактику (в соответствии с возрастом, физической и умственной нагрузкой, текущим весом, особенностями привычек питания и прочее). Базовая рекомендация — снижение калорийности на 15−20%, считается наиболее безопасной и физиологичной тактикой», — предупредила диетолог.

Пятая ошибка, о которой рассказала врач, — увлечение газированными напитками. Это является серьезной ошибкой для любого человека, так как губит здоровье организма.

«Помните, что употребление газированных напитков серьезно нарушает кислотно-щелочное равновесие и создает угрозу дефицита ряда минералов (в первую очередь, щелочных минералов калия, кальция и магния), которые отвечают за здоровые суставы, ногти, зубы, нормальную работу центральной нервной и сердечно-сосудистой систем», — отметила Мещерякова.

В октябре минувшего года врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева рассказала «Известиям», что самый опасный ужин в плане риска набора веса — это тот, который содержит много жира, углеводов и соли. В частности, это жареное мясо с картошкой или запеченное «мясо по-французски».