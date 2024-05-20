Кот в США получил докторскую степень по литературе

В американском штате Вермонт кот Макс стал доктором «литературы». Так его отблагодарили за преданность местному университету. Кот оказывает «психологическую поддержку» студентам и сопровождает абитуриентов на экскурсиях, сообщает CBS.
В дипломе Макса докторская степень по литературе указана как «Doctor in Litter-ature» (litter — «выводок», «помет»). В документе также написано, что коту полагаются льготы: кошачья мята и когтеточка.
Макс живет со своей хозяйкой в доме неподалеку от здания университета. По ее словам, в какой-то момент он решил, что будет жить в кампусе. «Просто начал общаться со студентами, а они его очень полюбили», — рассказала хозяйка кота.
Она отметила, что учащиеся всегда заботятся о Максе и защищают его. Так, на ее питомца нападали одичавшие кошки. Хозяйка повесила таблички с просьбой приносить Макса домой, если он окажется на улице после пяти вечера, и студенты выполняли эту просьбу.
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Айгуль Сабитова