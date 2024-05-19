Стало известно, сколько получают коты Куклачева за съемки

15 мая Дмитрий рассказал, когда отец вернется на сцену после болезни. Он заявил, что Куклачев уже рвется выступать и говорит о возвращении на большую сцену. При этом сын считает, что дрессировщику пока рано возвращаться на сцену. На данный момент артист проходит реабилитацию.