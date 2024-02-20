В 2024 году обновятся ударения во многих русских словах

Многие до сих пор спорят о роде слов «кофе» и «капучино», однако не меньше разногласий появляется во время постановки ударения. Его нормы, актуальные для русского языка, фиксировали и раньше во многих словарях, однако не было источника, который можно было назвать фундаментальным.
Лингвисты на базе Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН (ИРЯ РАН) составили первый в России Большой словарь ударений. Он выйдет к концу 2024 года. В своей работе специалисты использовали новый подход к закреплению норм произношения: отразили не только «словарные» случаи, но и распространенные среди образованных, культурных людей. Об этом пишет «Парламентская газета».
Например, слово «баловать» люди произносят по-разному. Словари разрешают ударение только на последний слог, а знание этого правила проверяется на ЕГЭ. При этом вариант «бАловать» можно встретить еще в 40-е годы прошлого века у Бориса Пастернака, отличавшегося отличной грамотностью и языковым чутьем. Мария Каленчук, сотрудник ИРЯ РАН, отметила, что Большой словарь ударений допускает оба варианта.
Отличие Большого словаря ударений от предшественников заключается в том, что он был составлен на основе данных социолингвистических исследований звучащей речи. Работая над ним, ученые не опирались на рекомендации других источников. Каленчук прокомментировала, что если 50 людей из 100 говорят так, а другие 50 — иначе, то следует разрешить оба варианта.
В новом словаре лингвисты актуализировали нормы произношения, которые устарели из-за изменений в языковом строе русского языка. Так, в словах «ждать» и «звать» в прошедшем времени ударение падало на первый слог: «ждАло», «звАло». Данные показали, что носители языка уже так не говорят.
Также было важным зафиксировать недавно появившиеся слова: «вЕган» или «вегАн», «кОвид» или «ковИд», «миллЕниал» или «милленниАл». Были устранены и нормы, переходящие из словаря в словарь, но не соответствующие действительности. Например, в слове «гастарбайтер» нормативное ударение фиксируется на предпоследнем слоге, но часто можно встретить рекомендацию ставить ударение на вторую «а» и говорить «гастАрбайтер».
Ранее были названы 12 слов, в которых даже грамотные люди неправильно ставят ударение.
Анна Морозова