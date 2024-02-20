В 2024 году обновятся ударения во многих русских словах

Многие до сих пор спорят о роде слов «кофе» и «капучино», однако не меньше разногласий появляется во время постановки ударения. Его нормы, актуальные для русского языка, фиксировали и раньше во многих словарях, однако не было источника, который можно было назвать фундаментальным.