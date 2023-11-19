Коварная туфля. 12 ударений, которые ставят неправильно даже грамотные люди

Ударение в русском языке — вещь подвижная. В 19-м веке правильными считались «паспо́рт», «насмо́рк» и «фо́льга». Скажи так сейчас — слушающий поморщится.

Однако нередко удивляют и современные словари: мало кто говорит: «сосед сверлИт» — между тем, согласно литературной норме, правильно именно так.

Aif.ru собрал 12 слов, в ударениях которых многие ошибаются.

Туфля

«Чей туфлЯ»? — спрашивает Трус в знаменитой комедии Гайдая. Но это так же неверно, как и вариант «мой туфель». Правильно: «тУфля», с ударением «у».

Дешевизна

«Не гонялся бы ты, поп, за дешевИзной». Со времён Пушкина норма не изменилась. Хотя и хочется поставить ударение на последний слог, как в слове «новизна». Но, нет: «дешевИ́зна» и «дороговИ́зна».

Включим

«Давай включим сериал». Многие предпочитают ставить ударение на «ю», но это ошибка. Согласно литературной норме, в словах «включИ́м», «включИ́шь», «включИ́т», «включИ́м», «включА́т» ударение падает на последнюю гласную.

Мозаичный

В слове «мозаичный» ударение стоит на букве И. Хотя многие логично предполагают, что ударная гласная в этом слове — «а», как и в слове «мозаика». Но ударение в словарях зафиксировано по аналогии: практика — практичный, мозаика — мозаичный.

Преподал

Ещё недавно, согласно строгой норме, в форме мужского, среднего рода и множественного числа ударение падало на второй слог: «препОдал», «препОдало», «препОдали». Тем не менее современные справочники допускают и второй вариант: «преподАл», «преподАло».

Прибыл

«Заказ прибыл в пункт выдачи». Ударение — на И. Также со словами: «прибыли» и «прибыло». А вот в глаголе женского рода «прибыла́» ударение будет падать на окончание «-а».

Диспансер

В этом «медицинском слове» ударение ставится на «е». «Кожно-венерологический диспансЕр», «наркодиспансЕр».

Газопровод

Сооружение, по которому поступает «голубое топливо», требует ударения в части «-вод»: газпровОд. Так же, как водопровОд и нефтепровОд.

Вручит

«Завтра он вручИт ключи». В этом глаголе ударение падает на последний слог, как и в конструкциях: «я вручу́», «он вручи́т», «они вруча́т». А вот подарок будет «вручённый», а вовсе не «вру́ченный».

Сверлит

«Сосед сверлИт» — мало кто сейчас так говорит. Но, согласно словарям, правильно именно так — ударение на «И».

Локтя

«Длина до локтя́» — может сказать продавец одежды с ударением на последнюю букву. Однако словари и справочники фиксируют только «ло́ктя», с ударением на «О». К слову, у нОгтя такая же история.

Свёкла