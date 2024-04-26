Умный анализ крови с применением ИИ спас жизнь 62-летней британке

Искусственный интеллект может многое. Даже найти могилу Платона. Но о многих его способностях нам остается только догадываться. Например, в США он в прямом смысле спас жизнь человеку.
В 2017 году Дайанна Бэйлон (Dianne Balon) увидела презентацию Molecular You — ведущей компания в области медицинских технологий. В то время эта организация только запустила новый анализ крови, затрагивающий более 250 биомаркеров, чего до тех пор практически никто не делал. Результаты этого анализа просматривались в базе данных с помощью программы искусственного интеллекта, обученной в том числе искать тонкие изменения в иммунных маркерах и самые незначительные воспаления.
Дайанна, всегда с особым вниманием относившаяся к своему здоровью, решила попробовать этот анализ на себе. С 2018-го по 2022 год она ежегодно сдавала анализы крови, потратив на них в общей сложности 700 долларов.
В 2022-м результаты показали очень высокий уровень воспалений в ее организме, изменения в некоторых метаболитах и белках. Такого поворота событий женщина не ожидала. Ведь никаких симптомов у нее не было, она всегда правильно питалась и следила за своим здоровьем.
С результатами этого теста она пришла к своему лечащему врачу, и тот отправил ее на традиционный анализ. Его результаты показали, что у Дайанны нет поводов для переживаний.
Женщину этот ответ не устраивал, и она убедила врача направить ее на биопсию и сканирование. И только после этих обследований выяснилось, что у Дайанны раковое поражение поджелудочной железы и просто заоблачный уровень карциноэмбрионального антигена — гликопротеина, который обычно содержится в тканях при эмбриональном развитии в ЖКТ. Его небольшое повышение наблюдается у 20−50% больных с доброкачественными заболеваниями кишечника, поджелудочной железы, печени и легких, но показатели Дайанны были тревожными — по ее признанию, в тысячи раз выше, чем должны быть.
В результате женщине провели дистальную панкреатэктомия (операцию по удалению опухоли из поджелудочной железы) и спленэктомию (операцию по удалению селезенки). Таким образом Дайанну спасли от смертельно опасной болезни — по словам хирурга, который проводил операцию, поражение могло перерасти в полноценный рак поджелудочной железы.
«Я невероятно благодарна. Искусственный интеллект совершенно точно спас мне жизнь, я выиграл в лотерею».