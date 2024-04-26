Умный анализ крови с применением ИИ спас жизнь 62-летней британке

Женщину этот ответ не устраивал, и она убедила врача направить ее на биопсию и сканирование. И только после этих обследований выяснилось, что у Дайанны раковое поражение поджелудочной железы и просто заоблачный уровень карциноэмбрионального антигена — гликопротеина, который обычно содержится в тканях при эмбриональном развитии в ЖКТ. Его небольшое повышение наблюдается у 20−50% больных с доброкачественными заболеваниями кишечника, поджелудочной железы, печени и легких, но показатели Дайанны были тревожными — по ее признанию, в тысячи раз выше, чем должны быть.