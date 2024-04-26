Искусственный интеллект нашел могилу древнегреческого философа Платона

ИИ удалось идентифицировать 1000 слов из обугленного папируса, что составляет приблизительно 30% от всего текста. В расшифрованном отрывке говорится об Академии философа Филодема из Гадары (110−30 годы до нашей эры). Во фрагменте содержится ранее не известная информация. Например, подробности об Академии, которую Платон основал в IV веке до нашей эры. А также о том, что философ был похоронен в специально отведенном для него саду Академии в Афинах возле Мусейона. Раньше были известны более общие данные: ученые не знали деталей о том, где именно в Академии похоронили Платона, уточняет Live Science.