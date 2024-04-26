Искусственный интеллект нашел могилу древнегреческого философа Платона

Междисциплинарная команда ученых во главе с философом Грациано Раноккья (Graziano Ranocchia) из Пизанского Университета с помощью искусственного интеллекта (ИИ) расшифровала древний свиток. Эксперты предположили, что в тексте раскрыто местонахождение могилы древнегреческого мыслителя Платона, сообщается на сайте Национального исследовательского совета Италии.
ИИ удалось идентифицировать 1000 слов из обугленного папируса, что составляет приблизительно 30% от всего текста. В расшифрованном отрывке говорится об Академии философа Филодема из Гадары (110−30 годы до нашей эры). Во фрагменте содержится ранее не известная информация. Например, подробности об Академии, которую Платон основал в IV веке до нашей эры. А также о том, что философ был похоронен в специально отведенном для него саду Академии в Афинах возле Мусейона. Раньше были известны более общие данные: ученые не знали деталей о том, где именно в Академии похоронили Платона, уточняет Live Science.
Кроме того, в тексте описывается, как философ был продан в рабство в период между 404 — 399 годами до нашей эры. До открытия итальянских ученых считалось, что это событие произошло несколько позже — в 387 году до нашей эры.
В другом расшифрованном фрагменте сообщается о том, что Платон критиковал музыкальные и ритмические способности варвара-музыканта из Фракии.
Это не первый свиток из Геркуланума, расшифрованный ИИ. Ранее студенты-программисты Юсеф Надер из Германии, Люк Фарритор из США и Джулиан Шиллигер из Швейцарии при помощи ИИ смогли идентифицировать 2000 знаков из обугленного свитка. В изученном фрагменте говорится об источниках удовольствия и о том, как оно связано со страхом и изобилием.