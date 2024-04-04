Умер самый старый житель Японии Гисабуро Сонобэ. Ему было 112 лет

Старейшим человеком всех времен считается Жанна Луиза Кальман. Она появилась на свет 21 февраля 1875 года во французском Арле и умерла в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней «от естественных причин». Она родилась в обеспеченной буржуазной семье, и ей не нужно было работать. В юности Кальман занималась теннисом, каталась на велосипеде и роликовых коньках, плавала и играла на фортепьяно. В 85 лет она стала брать уроки фехтования.