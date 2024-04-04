Умер самый старый житель Японии Гисабуро Сонобэ. Ему было 112 лет

Самый пожилой мужчина в Японии скончался в возрасте 112 лет, сообщило в четверг, 4 апреля, информационное агентство Kyodo.
Гисабуро Сонобэ скончался в префектуре Тиба по соседству с Токио в возрасте 112 лет и 146 дней. Сообщается, что смерть наступила в конце марта, однако точная дата смерти и ее причины не разглашаются по желанию родственников. Сколько у покойного было детей, внуков и правнуков, неизвестно.
На сайте долгожителей LongeviQuest говорится, что Сонобэ родился 6 ноября 1911 года. Много лет он работал преподавателем японского языка и обществознания в школе. После выхода на пенсию он продолжил работать, но уже библиотекарем, и проработал им до 80 лет. До 110 лет Сонобэ проводил ежегодные встречи со своими учениками, также он обменивался с ними письмами и открытками.
При жизни Гисабуро Сонобэ придерживался сбалансированной диеты, особенно любил картофель и другие овощи. Известно, что он тщательно ухаживал за своими зубами и никогда не носил протезы.
Предыдущий старейший мужчина страны скончался в поселке Дзинсекикоген префектуры Хиросима 15 ноября 2022 года в возрасте 111 лет. После этого статус самого возрастного жителя Японии перешел к Сонобэ. 6 ноября 2023 года он стал 53-м мужчиной в мире, достигшим 112-летнего возраста. Сонобэ был последним мужчиной в Японии, родившимся в эпоху Мэйдзи (императора Муцухито).
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