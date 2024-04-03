Умер самый старый мужчина в мире

По данным газеты El Nacional, Перес Мора умер в возрасте 114 лет и 339 дней незадолго до своего 115-летия из-за респираторных осложнений. 4 февраля 2022 года он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый мужчина в мире в возрасте 112 лет и 253 дней, обогнав испанца Сатурнино де ла Фуэнте Гарсию, умершего в возрасте 112 лет. Перес Мора объяснял свое долголетие «постоянной работой, полноценным отдыхом, ранним сном и ежедневным употреблением стакана бренди». При этом газета отмечает, что долгожитель хорошо питался, молился, пил воду и рано ложился спать.