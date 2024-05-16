Уменьшение калорийности пищи поможет отдалить старость

Отказ от слишком сытной пищи позволяет замедлить старость. Это выяснили исследователи из Пенсильванского университета.
Они два года обследовали 175 волонтеров. Их разделили на две группы. Одна часть испытуемых ела привычную пищу, вторая — менее калорийную. Оказалось, что уменьшение калорийности пищи замедляет процесс укорачивания теломер. Это особые ДНК-белковые структуры, которые находятся на концевых участках хромосом. Старение начинается на клеточном уровне, когда теломеры укорачиваются.
Таким образом, диетическое питание может продлить молодость и дать больше энергии. Вместе с тем ученые подчеркнули, что сокращать калорийность рациона нужно только под наблюдением врачей.
Один из авторов исследования, доктор Уэйлон Хастингс, подчеркнул, что причин, по котором снижение питательности может продлевать жизнь человека, много. Один из основных механизмов, который такой эффект, связан с метаболизмом клеток. Когда они потребляют энергию, образуются отходы, вызывающие окислительный стресс. Он и может повредить ДНК или «сломать» клетку. Если же она потребляет меньше энергии из-за ограничения калорий, отходов жизнедеятельности становится меньше. В итоге клетки разрушаются медленнее.
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Айгуль Сабитова