Уменьшение калорийности пищи поможет отдалить старость

Один из авторов исследования, доктор Уэйлон Хастингс, подчеркнул, что причин, по котором снижение питательности может продлевать жизнь человека, много. Один из основных механизмов, который такой эффект, связан с метаболизмом клеток. Когда они потребляют энергию, образуются отходы, вызывающие окислительный стресс. Он и может повредить ДНК или «сломать» клетку. Если же она потребляет меньше энергии из-за ограничения калорий, отходов жизнедеятельности становится меньше. В итоге клетки разрушаются медленнее.