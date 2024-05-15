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Диетолог рассказала, почему нельзя полностью отказаться от сахара

Сахар попадает в организм человека не только в виде фабричных сладостей, но и, в том числе, в виде углеводов, овощей или фруктов, поэтому совсем исключить глюкозу из рациона полностью вряд ли получится.

Источник: Freepik

Об этом в среду, 15 мая, рассказала диетолог Елена Соломатина.

«Даже если исключить из рациона рафинированный сахар, печенье, конфеты, сладкую выпечку или белый хлеб, глюкоза будет поступать в организм из тех же каш, макарон, картошки, цельнозерновых круп, молока или соусов», — рассказала врач в беседе с «Вечерней Москвой».

По ее словам, сахар не содержится только в мясе и жирах, но человек не может питаться только этими продуктами. Чтобы сохранить здоровье, нужно сбалансировать рацион.

«Многие “болячки” появляются из-за переизбытка глюкозы в крови. Например, сердечно-сосудистые заболевания. Также глюкоза в избытке склеивает коллаген, от которого зависит здоровье суставов, глаз и состояние кожи. Может возникнуть и деменция», — подчеркнула диетолог.

Ранее, 28 апреля, психолог по пищевому поведению, эксперт сервиса готовых полезных рационов с доставкой Grow Food Ксения Забатурина рассказала, какие установки помогают похудеть, не нанося вред здоровью. Она призвала не ждать быстрых результатов и ввести график питания.