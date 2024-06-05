Улучшить работу сердца за несколько минут: 5 простых упражнений для офиса

Не секрет, что для хорошего самочувствия нужно много двигаться. Однако у многих людей сидячая работа, а значит, и, скорее всего, гиподинамия. Такой образ жизни ухудшает работу сердечно-сосудистой системы, что может иметь необратимый эффект. Но все не так страшно, выход есть даже у трудоголиков. Профессиональный тренер, мастер спорта по настольному теннису Максим Стулий в разговоре с изданием «Доктор Питер» описал пять упражнений, которые можно выполнять прямо в офисе и которые помогут улучшить работу сердца.
Подъемы на носки
Нужно встать за столом, подняться на носки и опуститься обратно. Повторить 15−20 раз. Это упражнение улучшает кровообращение в ногах и помогает избежать застоя крови.
Ходьба на месте
Надо встать и начать маршировать на месте в течение одной-двух минут. Это активизирует сердечную деятельность и улучшает кровообращение.
Подъемы коленей к груди
Сидя на стуле, нужно поочередно поднимать каждое колено к груди, задерживая его на несколько секунд. Повторить 10−15 раз для каждой ноги. Это простое упражнение улучшает гибкость и активизирует мышцы живота.
Скручивания сидя
Это тоже можно делать сидя на стуле. Плавно поверните корпус влево, затем вправо, задерживаясь в каждом положении на 10−15 секунд. Нужно повторить три-пять раз в каждую сторону. Скручивания улучшают гибкость и улучшают пищеварение.
Растяжка шеи
Сначала нужно сесть прямо, потом медленно наклонить голову вправо, затем влево, задерживаясь в каждом положении на 10−15 секунд. Повторить три-пять раз для каждой стороны. Растяжка шеи уменьшит напряжение и улучшит кровообращение.
«Вместо этого найдите всего 20 минут в своем плотном графике. Чтобы сердце и сосуды работали долго и качественно, делайте эту легкую тренировку прямо за столом каждый день», — советует Максим Стулий.
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Айгуль Сабитова