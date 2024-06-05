Улучшить работу сердца за несколько минут: 5 простых упражнений для офиса

Не секрет, что для хорошего самочувствия нужно много двигаться. Однако у многих людей сидячая работа, а значит, и, скорее всего, гиподинамия. Такой образ жизни ухудшает работу сердечно-сосудистой системы, что может иметь необратимый эффект. Но все не так страшно, выход есть даже у трудоголиков. Профессиональный тренер, мастер спорта по настольному теннису Максим Стулий в разговоре с изданием «Доктор Питер» описал пять упражнений, которые можно выполнять прямо в офисе и которые помогут улучшить работу сердца.