Ученые выяснили, когда полезнее бегать: утром или вечером

Как отметила ведущий автор исследования Трине Мохольдт (Trine Moholdt), полученные результаты имеют особенно большое значение для пациентов с диабетом или тех, кто находится в зоне риска, так как в этом случае пациенты часто сталкиваются с такой проблемой, как ночные всплески концентрации глюкозы в крови. Вечерние физические нагрузки могут помочь предотвратить подъем уровня сахара в крови по ночам и в целом улучшить обмен веществ, подчеркнула Мохольдт. «Но в то же время я считаю, что важно вообще регулярно заниматься спортом, а уж в какое время дня это делать, все же имеет меньше значения», — добавила она.