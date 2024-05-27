Ученые выяснили, когда полезнее бегать: утром или вечером

Исследователи провели эксперимент с участием 24 жителей Австралии в возрасте от 30 до 45 лет, ведущих преимущественно сидячий образ жизни. Все участники страдали от лишнего веса или ожирения. У них прежде не диагностировали диабет 2-го типа или сердечно-сосудистые заболевания. Однако перед началом эксперимента участники прошли медицинское обследование, показавшее, что риск подобного развития событий у всех очень высок.
Затем на 11 дней мужчин посадили на «жирную» диету — 65% рациона, который получали участники, составляли жиры. Ученые хотели посмотреть, как время дня, в которое участники будут заниматься физическими упражнениями, влияет на жировой обмен и уровень глюкозы в крови.
Спустя пять дней мужчин разделили на три равные группы. Первая группа начинала занятия спортом в 6.30 утра, вторая — в 18.30 вечера, а третья, контрольная, вообще не занималась физическими упражнениями. В течение следующих пяти дней участники из первых двух групп выполняли одни и те же упражнения с одной и той же нагрузкой, только в разное время дня. По завершении эксперимента все участники снова прошли обследование.
Как и ожидалось, после первых пяти дней «жирной» диеты и сидячего образа жизни у всех участников резко ухудшились показатели крови, связанные с риском развития диабета и сердечно-сосудистых болезней.
При этом утренние занятия спортом не смогли компенсировать нанесенный вред, чего нельзя сказать о вечерних тренировках.
У участников из группы, начинавшей заниматься в полседьмого вечера, упал уровень триглицеридов и холестерина, в первую очередь «плохого» холестерина, в крови, снизился уровень глюкозы в крови натощак, а также, что самое главное, улучшился контроль над концентрацией глюкозы в крови по ночам.
Как отметила ведущий автор исследования Трине Мохольдт (Trine Moholdt), полученные результаты имеют особенно большое значение для пациентов с диабетом или тех, кто находится в зоне риска, так как в этом случае пациенты часто сталкиваются с такой проблемой, как ночные всплески концентрации глюкозы в крови. Вечерние физические нагрузки могут помочь предотвратить подъем уровня сахара в крови по ночам и в целом улучшить обмен веществ, подчеркнула Мохольдт. «Но в то же время я считаю, что важно вообще регулярно заниматься спортом, а уж в какое время дня это делать, все же имеет меньше значения», — добавила она.