Угорь, считавшийся вымершим, найден в загрязненной реке Японии

При этом, по словам специалистов, с популяцией не все так плохо, так как японские угри обитают в большинстве рек, которые текут вглубь материка от Тихоокеанского побережья и дальше на север, в приливных водах Японского моря. Это показали генетические исследования, проведенные в 2021 году.