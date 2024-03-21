Угорь, считавшийся вымершим, найден в загрязненной реке Японии

В центре японского города Осака находится загрязненная река Дотонбори, на глубине которой водятся японские угри. В 2023 году Научно-исследовательский институт окружающей среды, сельского хозяйства и рыболовства в префектуре Осака объявил о поимке 11 особей этих рыб, которые до этого считались исчезнувшими. Об этом пишет National Geographic.
По словам специалистов, их улов является ярким примером устойчивости дикой природы к не самым лучшим условиям городских центров. Численность японских угрей сокращается с начала активного строительства плотин в 1970-х годах. Таким образом начала разрушаться экосистема Дотонбори, а загрязнение и искусственное освещение способствовали уменьшению количества особей в популяции змееподобных рыб.
Мировой улов этой рыбы сократился с максимума в 3600 тонн в 1969 году до 120 тонн в 2019 году. В 2014 году Международный союз охраны природы внес этот вид в список исчезающих.
При этом, по словам специалистов, с популяцией не все так плохо, так как японские угри обитают в большинстве рек, которые текут вглубь материка от Тихоокеанского побережья и дальше на север, в приливных водах Японского моря. Это показали генетические исследования, проведенные в 2021 году.
Пока что остается непонятным, прибыли ли угри в Дотонбори по своей воле или были туда загнаны.
Как предполагают специалисты, они могли естественным образом мигрировать из моря, однако река Японии — не лучшее место для их пребывания, так как неясно, смогут ли они размножаться в «похожей на сточный канал» Дотонбори.
Еще одна теория гласит, что японские угри могли «проходить мимо» Дотонбори, но застрять в сооружениях, которые были возведены после их прибытия и до того, как рыбы были готовы к возвращению в Тихий океан.
Также причиной сокращения численности японских угрей является их чрезмерный вылов. На одну только Японию приходится более 70 процентов мирового потребления пресноводной змееподобной рыбы.
Искусственное разведение не соответствует спросу Японии, которой требуется не менее 200 миллионов стеклянных угрей в год. Поэтому вылов дикой рыбы является хорошим решением продовольственной проблемы. Еще больше существам угрожают незаконная рыбалка и браконьерство.
В последние годы многие жители Японии призывали заменить японских угрей другими видами, овощами или и вовсе отказаться от их употребления. Но альтернативы не получили распространения, а аппетит населения снизили только выросшие на рыбу цены.
Некоторые ученые отказываются от употребления угря, однако, по их словам, не все готовы пойти на такой шаг. Поэтому пока что в стране действуют ограничения на вылов угря. Сейчас специалисты занимаются точной оценкой популяции, чтобы законы были обоснованы конкретными данными.
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Анна Морозова