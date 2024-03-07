У побережья США впервые за 200 лет заметили серого кита

Ученые из Аквариума Новой Англии в Бостоне (США) заявили о появлении редчайшего серого кита у атлантического побережья Северной Америки. До этого его видели 200 лет назад. Об этом пишет пресс-служба Аквариума.
Серые киты являются представителями крупнейших видов животных на Земле. Они достигают в длину 15 метров и весят более 41 тонны. Обитают млекопитающие в Тихом океане.
Кит был замечен во время воздушной съемки в 48 километрах от побережья штата Массачусетс. Специалисты сделали снимок в тот момент, когда животное показалось над поверхностью воды. Анализ фото подтвердил, что на нем действительно изображен серый кит.
Последний раз серого кита видели в Атлантическом океане в XVIII веке. Они крайне редко посещают Атлантику. Поэтому за последние 15 лет ученым удалось зафиксировать единичные заходы в Средиземное море.
Пока что ученые не могут точно сказать, почему кит заплыл так далеко на север, но предполагают, что это случилось из-за изменений климата. Дело в том, что морской путь в Канаде, соединяющий Атлантический и Тихий океаны, начал терять лед вследствие глобального потепления.
Ранее в Восточной Африке была обнаружена редкая акула с необычной головой.
Анна Морозова