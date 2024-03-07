У побережья США впервые за 200 лет заметили серого кита

Пока что ученые не могут точно сказать, почему кит заплыл так далеко на север, но предполагают, что это случилось из-за изменений климата. Дело в том, что морской путь в Канаде, соединяющий Атлантический и Тихий океаны, начал терять лед вследствие глобального потепления.