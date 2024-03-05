Редкую акулу с необычной головой обнаружили в Восточной Африке

В Восточной Африке впервые была замечена редко встречающаяся пелагическая большеротая акула. Это было зафиксировано на рынке в Занзибаре, где она продавалась после того, как была поймана и убита. Недавнее наблюдение стало всего лишь шестым случаем, когда экземпляр этого вида был найден у берегов континента. Морской биолог Ретт Беннетт из Общества охраны дикой природы объясняет значение находки.
Пелагическая большеротая акула — это крупнотелая акула, обитающая по всему миру. Название происходит от её большой пасти. По форме немного напоминающий головастика, с огромным ртом, занимающим половину его головы, она была впервые обнаружена в 1976 году, когда представитель этой рыбы запутался в якорной цепи военно-морского катера на Гавайях. С тех пор в мире было замечено менее 280 большеротых акул.
Официально зафиксировано, что представитель этой рыбы достигает 7 метров в длину, что немного больше, чем у белой акулы, которая может достигать 6,4 метров. Однако большинство зарегистрированных на сегодняшний день представитель этой рыбы были менее 5,5 метров в длину, что примерно схоже с размерами тигровой акулы или ростом взрослого жирафа.
«Люди могут путать большеротую акулу с мегалодоном, крупным доисторическим видом акул, который, как говорили, был намного крупнее любого другого представителя этого вида. Но на самом деле этот вид акул — кроткий гигант, у него нет крупных острых зубов. Он бесшумно передвигается, похожий на китовую акулу», — объясняет биолог Ретт Беннетт.
Что известно о первой большеротой акуле, замеченном в Восточной Африке? Эта рыба была поймана в сети в водах Занзибара, а затем выброшена на пляж на острове Пемба. Акула была продана примерно за 43 тысяч танзанийских шиллингов, 17 долларов США, для потребления местными жителями.
Это была всего лишь шестая встреча акулы с людьми, когда-либо замеченная в Африке; причем в период с 1995 по 2020 год их видели по одной в Южной Африке, Габоне, Либерии, Сенегале и Мавритании.
«Мои коллеги, Абдалла Абдулла из Морской программы Общества охраны дикой природы Танзании и Дэвид ван Бенинген из Программы по борьбе с акулами Общества охраны дикой природы Западной части Индийского океана, и я анализируем тысячи фотографий мертвых акул в местах высадки, где рыбаки выгружают то, что они поймали, включая нежелательных животных, случайно попавших в их рыболовные снасти», — рассказывает биолог. Он добавил, что «обычно ученые видят одни и те же 20−30 видов акул снова и снова. Итак, наблюдение за первым в истории большеротой акулы в этом районе было необычным событием — одним из тех редких случаев и одним из самых интересных, которые у нас были».
Большеротая акула классифицируется как вид, вызывающий наименьшее беспокойство, в Красной книге, потому что она встречается по всему миру. Это означает, что, вероятно, ее численность намного превышает 280 особей, зарегистрированных людьми на сегодняшний день.
«Хорошей новостью является то, что даже эти 280 наблюдений не все были зафиксированы рыболовецкими судами. Из этого мы заключаем, что промысловые операции в настоящее время оказывают минимальное воздействие на вид. Это может быть связано с тем, что животные используют места обитания, не являющиеся территорией добычи рыб», — подчеркивает Ретт Беннетт.
Напомним, что первая в истории беременная большеротая акула была найдена выброшенной на берег на Филиппинах в декабре 2023 года — каждый из ее нерожденных детенышей был извлечен из тела матери на берег. Это было первое научное подтверждение того, что большеротая, как и большинство акул, рожает живых детенышей.