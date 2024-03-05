Редкую акулу с необычной головой обнаружили в Восточной Африке

«Мои коллеги, Абдалла Абдулла из Морской программы Общества охраны дикой природы Танзании и Дэвид ван Бенинген из Программы по борьбе с акулами Общества охраны дикой природы Западной части Индийского океана, и я анализируем тысячи фотографий мертвых акул в местах высадки, где рыбаки выгружают то, что они поймали, включая нежелательных животных, случайно попавших в их рыболовные снасти», — рассказывает биолог. Он добавил, что «обычно ученые видят одни и те же 20−30 видов акул снова и снова. Итак, наблюдение за первым в истории большеротой акулы в этом районе было необычным событием — одним из тех редких случаев и одним из самых интересных, которые у нас были».