«Удивительный Человек-Паук» № 1 продан на аукционе за $1,38 млн

UPI передает, что комикс «Удивительного Человека-паука» № 1 марта 1963 года был продан на аукционе за рекордные 1,38 миллиона долларов (120,9 миллиона рублей). Этот выпуск является одним из двух прекрасно сохранившихся экземпляров, которым присвоено 9,8 баллов от Certified Guaranty Company — компании, осуществляющей оценку и ранжирование комиксов.

Торги провела компания Heritage Auctions. Сумма, полученная за «дебют» Человека-паука, побила предыдущий рекорд организации — 520 380 долларов (45,7 миллионов рублей) за один комикс. «Удивительный Человек-Паук» № 1, созданный художником Стивом Дитко и сценаристом Стэном Ли, появился в газетных киосках через семь месяцев после того, как мир впервые познакомился со старшеклассником Питером Паркером.

Впервые «дружелюбный сосед» мелькнул в одном из выпусков серии «Amazing Fantasy». Дебютный выпуск о Человеке-пауке продавался всего за 12 центов в 1963 году (72 рубля на тот год). В нем герой знакомится с культовой Фантастической четверкой и противостоит Хамелеону.

Недавно аукционный дом Hansons выставил на продажу два оригинальных сценария сериала «Друзья». На протяжении многих лет никто не знал об их существовании.

Олеся Маевская