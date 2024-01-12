Оригинальные сценарии сериала «Друзья» выставлены на аукцион

Аукционный дом Hansons выставил на продажу два оригинальных сценария сериала «Друзья». Они были написаны для эпизода со свадьбой Росса, состоявшего из двух частей финала четвертого сезона ситкома.

Известно, что 25 лет назад эти сценарии были выброшены в мусорный бак сразу после съемок проекта. Шоураннеры сериала приказали актерам и съемочной группе уничтожить копии сценариев, чтобы никто не мог узнать сюжетную линию до выхода эпизодов в эфир. Однако один из сотрудников телестудии, пожелавший остаться анонимным, забрал пару экземпляров себе.

«Я нашел их в мусорном ведре через пару недель после окончания съемок. Я должен был следить за порядком на съемочной площадке и отсутствием мусора. Я не знал, что делать с этими бумагами, поэтому просто положил их в ящик своей домашней тумбочки», — рассказал он.

В следующем году после съемок мужчина уволился с работы и забыл о хранившихся сценариях. Спустя годы он вновь обнаружил их у себя дома и решил выставить на аукцион.

«Я не большой фанат “Друзей”. Мне не особо нравится этот сериал, поэтому эти сценарии заслуживают того, чтобы принадлежать поистине большому поклоннику сериала», — отметил он.

Эксперты оценивают бумаги в $765−1022 (около 69−92 тыс. руб.). Впрочем, они также считают, что конечная стоимость может оказаться намного выше, так как сериал до сих пор пользуется большой популярностью. Торги состоятся 12 января.