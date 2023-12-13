Ученый из США заснял редчайшую птицу-гермафродита
В последний раз такой экземпляр был обнаружен учеными более, всего лишь втором зарегистрированном примере лет назад.
В последний раз такой экземпляр был обнаружен учеными более, всего лишь втором зарегистрированном примере лет назад.
Удивительная и чрезвычайно редкая птица, наполовину самка-полусамец, была замечена зоологом Университета Отаго. Профессор Хэмиш Спенсер отдыхал в Колумбии, когда орнитолог-любитель Джон Мурильо обратил его внимание на дикую зеленую саю с отчетливым наполовину зеленым (женским) и наполовину синим (самцовым) оперением.
«Многие орнитологи могли прожить всю свою жизнь и не увидеть двустороннего гинандроморфа ни у одного вида птиц. Это поразительно», — отметил профессор Спенсер. Гинандроморфизм — это аномалия развития организма, выражающаяся в том, что в одном организме крупные участки тела имеют генотип и признаки разных полов.
Отчет о находке был опубликован в журнале Journal of Field Ornithology. Профессор Спенсер сказал, что к основным группам, у которых зафиксирован этот вид генетической аномалии, относятся чаще всего насекомые, особенно бабочки, ракообразные, пауки, но также ящерицы и грызуны.
Недавно в Америке поймали двухцветного лобстера-гермафродита. Шанс встретить такое ракообразное — 1 к 50 миллионам.
Олеся Маевская