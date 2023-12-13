Ученый из США заснял редчайшую птицу-гермафродита

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259791&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Удивительная и чрезвычайно редкая птица, наполовину самка-полусамец, была замечена зоологом Университета Отаго. Профессор Хэмиш Спенсер отдыхал в Колумбии, когда орнитолог-любитель Джон Мурильо обратил его внимание на дикую зеленую саю с отчетливым наполовину зеленым (женским) и наполовину синим (самцовым) оперением.

«Многие орнитологи могли прожить всю свою жизнь и не увидеть двустороннего гинандроморфа ни у одного вида птиц. Это поразительно», — отметил профессор Спенсер. Гинандроморфизм — это аномалия развития организма, выражающаяся в том, что в одном организме крупные участки тела имеют генотип и признаки разных полов.

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Отчет о находке был опубликован в журнале Journal of Field Ornithology. Профессор Спенсер сказал, что к основным группам, у которых зафиксирован этот вид генетической аномалии, относятся чаще всего насекомые, особенно бабочки, ракообразные, пауки, но также ящерицы и грызуны.

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