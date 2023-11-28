В Америке поймали двухцветного лобстера-гермафродита

UPI передает, что в штате Мэн выловили самого странного лобстера в истории. Он наполовину красный, наполовину синий, а также наполовину самец и наполовину самка.

Ракообразное назвали Боуи в честь андрогинности, двойственности и любимых цветов музыканта. Ученые отмечают, что встретить в природе такое существо удается нечасто.

Биолог аквариума Новой Англии Джордан Бейкер сказала, что только лишь 1 из 50 миллионов омаров имеют двухцветную внешность Боуи. Это происходит из-за мутации эмбриона во время развития, в результате которого образуются два разных животных.

Боуи в настоящее время находится в клетке у поймавшего его рыбака. Бейкер надеется, что он рассмотрит возможность пожертвовать лобстера местному аквариуму, в котором уже обитает множество омаров необычных цветов.

Недавно в Великобритании заметили китайских мохнаторуких крабов.

Олеся Маевская