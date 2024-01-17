Ученые: здравый смысл может зависеть от точки зрения

Пара ученых-социологов из Пенсильванского университета на примере конкретного случая обнаружила, что термин «здравый смысл» может применяться по-разному в зависимости от точки зрения. В своем исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, Марк Уайтинг и Дункан Уоттс использовали практический пример, чтобы лучше понять, как люди используют этот термин.

Словосочетание «здравый смысл» на первый взгляд может казаться понятным для всех. Много лет люди используют его для описания здравого понимания или здравого суждения, даже если они не знают, что к чему. Когда человек это говорит, он считает, что описываемая им ситуация воспринимается окружающими с одинаковым пониманием. Но Уайтинг и Уоттс обнаружили, что это не так.

Исследователи провели мета-анализ 4407 термина «здравый смысл» из различных источников, а затем попросили две тысячи человек прочитать список утверждений и оценить, насколько здравым, по их мнению, было каждое из них. В списке были фразы «избегайте тесного контакта с больными людьми “и “все люди созданы равными”.

Исследователи обнаружили, что существуют серьезные разногласия относительно того, является ли утверждение примером здравого смысла. Они также обнаружили, что чаще всего мнения расходятся, когда речь идет о фактах (таких как количество сторон в треугольнике). Оказалось, что-то, как человек смотрит на тему, оказывает большое влияние на то, считает ли он что-то логичным (наделенным здравым смыслом) или нет.

Например, если человек не верил, что все люди созданы равными, то он, вероятно, не верил, что это утверждение верно. Это, как предполагают исследователи, указывает на то, что универсального значения вещей, описываемых этим термином, не существует. Авторы работы считают, что их выводы могут оказаться полезными в будущих исследованиях в области социальных наук и, что более практично, в разработке приложений ИИ.

В отличие от нашего сознания, мозг более предсказуем и доступен к изучению. Так недавнее исследование показало, что в нем существует область, отвечающая за панику.

Олеся Маевская