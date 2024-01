Ученые: здравый смысл может зависеть от точки зрения

Пара ученых-социологов из Пенсильванского университета на примере конкретного случая обнаружила, что термин «здравый смысл» может применяться по-разному в зависимости от точки зрения. В своем исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, Марк Уайтинг и Дункан Уоттс использовали практический пример, чтобы лучше понять, как люди используют этот термин.