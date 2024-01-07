Найдена область в мозге, отвечающая за панику

Панической атакой (ПА) называют внезапный, часто беспричинный приступ тяжелой тревоги или страха (чаще всего смерти, реже — потери сознания и контроля). ПА сопровождается нехваткой воздуха, тахикардией, повышенным потоотделением и болью в грудной клетке. Расстройство не представляет физической опасности, однако приступы могут длиться от нескольких минут до часа, что значительно ухудшает качество жизни.

Ранее считалось, что за ПА отвечает миндалевидное тело (амигдала) в мозге, которое также участвует в формировании эмоций, в том числе страха. Однако даже люди с повреждением амигдалы могут испытывать панические атаки. Поэтому ученые из Института биологических исследований Солка (Калифорния) решили поискать механизмы ПА в других областях. Работа опубликована в журнале Nature Neuroscience.

Специалисты обратили внимание на латеральное парабрахиальное ядро. Это часть ствола мозга, которая отвечает за обработку угрожающих сигналов, которые миндалевидное тело преобразовывает в сигналы тревоги. Также эта область влияет на дыхание, температуру тела и частоту сердцебиений — показателей, которые меняются во время ПА.

В ходе исследования этой области мозга ученые обнаружили цепь нейронов, которые передают сообщения при помощи белка РАСАР, регулирующего реакцию на стресс. Его производит именно латеральное парабрахиальное ядро.

Чтобы проверить свои выводы, ученые наблюдали за мышами. У животных во время ПА специальные нейроны начинали вырабатывать РАСАР. После этого они отправляли белок в дорсальное ядро шва, где находятся рецепторы, связывающиеся с PACAP и определяющие реакцию на него. После этого они активировались и вызывали симптомы, соответствующие ПА.

Ученые говорят, что, подавив этот сигнал, можно нарушить механизм, отвечающий за выражение симптомов панической атаки. Исследователи надеются, что их дальнейшие подробные исследования РАСАР помогут создать новые препараты для эффективного лечения расстройства.

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