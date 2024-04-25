Ученые заявили, что 99% императорских пингвинов исчезнут к 2100 году

Исследователи из Британской антарктической службы (BAS) заявили, что императорские пингвины находятся на пути к вымиранию — 99% птиц могут погибнуть к 2100 году. Причиной вымирания животных может стать климатический кризис на Земле, пишет Daily Mail.
Императорские пингвины большую часть времени проводят на припайном морском льду — неподвижном льду, прочно прикрепленному к берегу. В связи с тем, что с каждым годом ледники Антарктиды тают все активнее, мест для обитания пингвинов станет меньше — это может привести к высокой, а в некоторых случаях, и к полной смертности птиц.
Если этот лед растает слишком рано, птенцы уйдут в море до того, как у них вырастут водонепроницаемые перья, которые называются оперением, и погибнут.
Несмотря на это, пингвины пытаются приспособиться к новым условиям существования: некоторые особи отправляются на поиски районов с устойчивыми ледяными массивами, а другие — перебираются на айсберги и шельфовые ледники.
Императорский пингвин — самый крупный вид пингвинов. Его рост может достигать 1,2 м, а вес варьироваться от 22 кг до 44 кг. Их можно узнать по характерной черной спине и голове, белой груди и желтым пятнам на шее.
Незадолго до этого представители Всемирного фонда дикой природы (WWF, решением Генпрокуратуры признана нежелательной организацией в России) также обращали внимание на бедственное положение императорских пингвинов. В число животных, находящихся под угрозой вымирания, также попали северные олени — еще в 2000 году их количество на Таймыре составляло около 1 млн особей, тогда как сейчас их осталась всего четверть.
Ранее под угрозу вымирания также попали белые медведи, обитающие в районе залива Гудзон в Канаде.
До этого ученые вовсе сообщили, что к 2050 году Земля может пережить массовое вымирание животных. Оно станет шестым по счету в истории планеты. В ближайшие несколько десятков лет может исчезнуть до 40% всех известных науке видов.