Ученые заявили, что 99% императорских пингвинов исчезнут к 2100 году

Незадолго до этого представители Всемирного фонда дикой природы (WWF, решением Генпрокуратуры признана нежелательной организацией в России) также обращали внимание на бедственное положение императорских пингвинов. В число животных, находящихся под угрозой вымирания, также попали северные олени — еще в 2000 году их количество на Таймыре составляло около 1 млн особей, тогда как сейчас их осталась всего четверть.