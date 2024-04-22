Ученые выявили связь между алкоголем и потерей памяти

Ученые из США провели исследование и выяснили, как привычки пить алкоголь могут предсказать провалы в памяти после употребления спиртного. Работа опубликована в журнале Alcoholism: Clinical and Experimental Research.
Нарушение памяти — распространенное явление после употребления алкоголя, называемое блэкаутом. Пьющий человек остается в сознании и общается с людьми, однако наутро либо частично, либо полностью ничего не помнит. По данным исследования 2022 года, из 1700 опрошенных студентов колледжей 1360 сообщили о хотя бы одном эпизоде блэкаута.
Авторы предыдущих работ пришли к выводу, что потеря памяти зависит не только от количества выпитого алкоголя. Чтобы выяснить остальные причины, не опираясь только на отчеты употребляющих алкоголь людей, ученые из США использовали наручные датчики трансдермальной концентрации алкоголя. Они измеряют биомаркеры интоксикации практически в режиме реального времени.
В исследовании участвовали 79 студентов в возрасте от 18 до 22 лет. Все они были склонны к рискованному употреблению алкоголя. Добровольцы носили специализированные датчики с 17:00 пятницы по воскресенье в течение месяца. Помимо прочего, респонденты заполняли каждое утро анкеты о том, употребляли ли они спиртное накануне и помнят ли события вечера.
За время эксперимента специалистами было зафиксировано 486 эпизодов распития алкоголя и 147 случаев потери памяти.
Затем ученые на основе полученных данных построили логистические модели и изучили, как отдельные показатели трансдермальной концентрации алкоголя — скорость и продолжительность ее роста, а также достижение пика — связано с провалами в памяти.
Специалисты определили три биомаркера нарастающей интоксикации алкоголем — скорость ее достижения, продолжительность и пиковое значение. Все это предсказывало наступление блэкаута у пьющих студентов колледжа.
В дни, когда у добровольцев в крови быстро росли показатели алкогольной интоксикации, риск провалов в памяти увеличивался в 2,69 раза. Чем сильнее было действие токсинов спиртного, тем выше была угроза ощутить блэкаут.
«Чтобы снизить риск [провалов в памяти], важно учитывать то, как человек употребляет алкоголь, а не только его количество. Для прогнозирования алкогольной амнезии важна и скорость интоксикации, и ее пиковые значения, и время, в течение которого пьющий достигает пика. Эти предикторы имеют значение для профилактики», — заключили ученые.
Ранее ученые установили, что одинаковые алкогольные привычки позволяют парам жить дольше.
Анна Морозова