Ученые выявили связь между алкоголем и потерей памяти

В исследовании участвовали 79 студентов в возрасте от 18 до 22 лет. Все они были склонны к рискованному употреблению алкоголя. Добровольцы носили специализированные датчики с 17:00 пятницы по воскресенье в течение месяца. Помимо прочего, респонденты заполняли каждое утро анкеты о том, употребляли ли они спиртное накануне и помнят ли события вечера.