Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Одинаковые алкогольные привычки позволяют парам жить дольше

Но это не значит, что нужно чаще выпивать с супругом.

Источник: Lummy/Viri Gutiérrez

Ученые из Института социальных исследований при Университете штата Мичиган (США) провели исследование влияния алкогольных привычек на продолжительность жизни в супружеских парах. Оказалось, если и мужчина, и женщина в паре пили алкоголь, то продолжительность их жизни увеличивалась. Работа опубликована в журнале The Gerontologist.

В основу нового исследования легли результаты опросов в рамках долгосрочного проекта Health and Retirement Study (HRS). Подобные анализы с участием людей старше 50 лет и их партнеров по браку или сожителей проводят в США каждые два года.

В выборку вошли 4656 пар (9312 человек), участвовавших в как минимум трех волнах исследования HRS с 1996 по 2016 год. Респонденты сообщали, употребляли ли они алкоголь в течение последних трех месяцев, и если да, то в каком количестве. Данные о смертности среди опрошенных были актуальны на 2016 год.

Оказалось, что если оба человека в паре употребляли алкоголь в течение последних трех месяцев, то они жили дольше, чем пары, в которых либо выпивал только один партнер, либо супруги вместе были против спиртного.

Изучив данные, ученые также выявили связь между легким употреблением алкоголя и более высокими показателями выживаемости участников и их партнеров в паре, если сравнивать с теми, кто злоупотреблял спиртным либо отказывался от него. Кроме того, одинаковый объем выпитого у супругов способствовал лучшей выживаемости, особенно среди женщин.

Но это не значит, что нужно совместно начинать употреблять алкоголь, чтобы повысить продолжительность жизни, предупреждают ученые. По их словам, совпадение спиртных привычек может отражать совместимость партнеров в образе жизни, их близость и удовлетворенность отношениями.

Ученые планируют проводить дальнейшие исследования, чтобы понять, как одинаковые алкогольные привычки влияют на долгую жизнь. Так, специалисты планируют получить дополнительные данные о повседневной жизни участников.

Ранее ученые выяснили, что одинокие люди могут быть счастливее замужних и женатых.

Анна Морозова