Одинаковые алкогольные привычки позволяют парам жить дольше

В выборку вошли 4656 пар (9312 человек), участвовавших в как минимум трех волнах исследования HRS с 1996 по 2016 год. Респонденты сообщали, употребляли ли они алкоголь в течение последних трех месяцев, и если да, то в каком количестве. Данные о смертности среди опрошенных были актуальны на 2016 год.