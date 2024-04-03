Одинаковые алкогольные привычки позволяют парам жить дольше

Ученые из Института социальных исследований при Университете штата Мичиган (США) провели исследование влияния алкогольных привычек на продолжительность жизни в супружеских парах. Оказалось, если и мужчина, и женщина в паре пили алкоголь, то продолжительность их жизни увеличивалась. Работа опубликована в журнале The Gerontologist.
В основу нового исследования легли результаты опросов в рамках долгосрочного проекта Health and Retirement Study (HRS). Подобные анализы с участием людей старше 50 лет и их партнеров по браку или сожителей проводят в США каждые два года.
В выборку вошли 4656 пар (9312 человек), участвовавших в как минимум трех волнах исследования HRS с 1996 по 2016 год. Респонденты сообщали, употребляли ли они алкоголь в течение последних трех месяцев, и если да, то в каком количестве. Данные о смертности среди опрошенных были актуальны на 2016 год.
Оказалось, что если оба человека в паре употребляли алкоголь в течение последних трех месяцев, то они жили дольше, чем пары, в которых либо выпивал только один партнер, либо супруги вместе были против спиртного.
Изучив данные, ученые также выявили связь между легким употреблением алкоголя и более высокими показателями выживаемости участников и их партнеров в паре, если сравнивать с теми, кто злоупотреблял спиртным либо отказывался от него. Кроме того, одинаковый объем выпитого у супругов способствовал лучшей выживаемости, особенно среди женщин.
Ученые планируют проводить дальнейшие исследования, чтобы понять, как одинаковые алкогольные привычки влияют на долгую жизнь. Так, специалисты планируют получить дополнительные данные о повседневной жизни участников.
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Анна Морозова