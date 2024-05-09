Ученые выявили главную опасность при приготовлении пищи

Ученые из Швеции и Канады выдвинули гипотезу о том, что синглетный кислород можно обнаружить в современных кухнях, так как в них есть достаточно много источников света. Чтобы подтвердить предположение, ученые приготовили несколько блюд и проанализировали пробы воздуха в помещении. Исследование опубликовано в журнале Environmental Science: Atmospheres.