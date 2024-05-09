Ученые выявили главную опасность при приготовлении пищи

При приготовлении еды в воздух помещения попадают различные вещества, которые могут негативно сказаться на здоровье человека. Например, масло при нагревании выделяет соединения, из-за которых нередко возникают хронические заболевания у поваров.
Помимо прочего, при приготовлении еды может выделяться коричневый углерод — мелкие углеродные частицы, образующиеся при сгорании. Его молекулы взаимодействуют со светом и создают окислители. Эти химические соединения в долгосрочной перспективе увеличивают риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и других серьезных недугов. Один из потенциально опасных веществ — синглетный кислород.
Ученые из Швеции и Канады выдвинули гипотезу о том, что синглетный кислород можно обнаружить в современных кухнях, так как в них есть достаточно много источников света. Чтобы подтвердить предположение, ученые приготовили несколько блюд и проанализировали пробы воздуха в помещении. Исследование опубликовано в журнале Environmental Science: Atmospheres.
Авторы работы приготовили блинчики, жареную брюссельскую капусту и овощи стир-фрай — быстро обжаренные в раскаленном масле в глубокой сковородке с наклонными стенками.
Во время готовки ученые взяли пробы воздуха и воздействовали на них ультрафиолетом, солнечным и флуоресцентным светом.
Во всех случаях ученые обнаружили синглетный кислород. Его концентрация была примерно одинаковой. Однако количество химического соединения было выше, если на кухню попадал солнечный свет. Это значит, что при естественном освещении вещества выделяется гораздо больше.
Для того, чтобы снизить вред веществ, выделяемых при приготовлении пищи, ученые рекомендуют чаще проветривать помещение и использовать очистители воздуха.
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Анна Морозова