Россиян предупредили об опасности посуды с антипригарным покрытием

«Антипригарное покрытие со временем изнашивается и царапается. Ряд исследований показало, что через сколы в организм могут поступать нерастворимые микрочастицы. А, например, в тефлоновых сковородах — это самое популярное антипригарное покрытие — может содержаться перфтороктановая кислота — устойчивое соединение, которое способно накапливаться в организме и практически не разлагается в окружающей среде», — объяснил он.