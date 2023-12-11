Ученые выяснили, почему отказ от ископаемого топлива бесполезен

Многие считают, что отказ от ископаемого топлива поможет предотвратить изменения климата. Однако один из ведущих климатологов мира считает, что есть еще один важный фактор — защита природы. Об этом пишет The Guardian.

По словам Йохана Рокстрема, директора Потсдамского института исследований воздействия на климат, даже если человечество постепенно откажется от всех видов ископаемого топлива, продолжение процессов разрушения ландшафтов и мест обитания разных видов животных и растений приведет к потере относительно безопасного будущего на Земле.

Согласно научным моделям, в мире температура воздуха должна повыситься не более, чем на 1,5°С, чтобы сохранить леса, водно-болотистые угодья и торфяники, поглощающие углерод. Без них количество СО2 в атмосфере увеличивалось бы быстрее.

В настоящее время многие ученые опасаются, что мир может остаться без этих «поглотителей углерода». Во-первых, это связано с тем, что леса Амазонки находятся под угрозой из-за вырубок, повышения температуры и региональной засухи. В конечном итоге от территорий могут остаться только саванны.

Во-вторых, человек эксплуатирует лес, из-за чего он иссушается. Процесс обезлесения, который внастоящее время составляет около 17%, в сочетании с высокими температурами приближает экосистему к переломному моменту.

«Таким образом, мы очень близки к экологическому переломному моменту. У нас есть много доказательств того, что сочетание обезлесения, утраты биоразнообразия и повышения температуры — очень опасный путь», — рассказал Рокстрем. Он добавил, что как только человечество перейдет черту, невозможно будет вернуться из состояния саванны и «волшебным образом внезапно сохранить влагу».

Ученые считают, что отказ от использования ископаемого топлива, безусловно, необходим. Но сам по себе он не способен защитить Землю от климатического кризиса. Поэтому важно заниматься природой, сохраняя экосистемы и ландшафты.

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Анна Морозова