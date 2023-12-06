Ученые: Земля находится на грани климатических переломов

Углекислый газ, нагревающий Землю до все более опасных уровней, приближает серьезные угрозы человечеству. Ученые говорят, что пять важных природных порогов уже могут быть преодолены, еще три будут достигнуты при условии потепления на 1,5°С от доиндустриальных температур. Об этом пишет The Guardian.

Переломные моменты включают в себя разрушение крупных ледяных щитов в Гренландии и Западной Антарктике, повсеместное таяние вечной мерзлоты, гибель коралловых рифов в теплых водах и прекращение одного океанического течения в Северной Атлантике.

Все это ведет к исчезновению экосистем и способности выращивать основные культуры. Есть негативные последствия и для общества, такие как массовое перемещение населения, политическая нестабильность и финансовый крах.

Ученые предупреждают, что некоторые сдвиги могут создать петли обратной связи, которые будут сильнее нагревать нашу планету или изменят погодные условия таким образом, что возникнут и другие переломные моменты.

Все системы в природе взаимосвязаны, поэтому из-за изменений в одной появятся изменения в другой, то есть возникнет эффект домино. Например, если распадется ледяной покров Гренландии, это приведет к резкому изменению атлантической меридиональной циркуляции — важному течению, которое доставляет большую часть тепла Гольфстриму. Это, в свою очередь, усилит южное колебание Эль-Ниньо.

Ученые подчеркнули, что пока что невозможно точно сказать, какие системы изменятся. Но ожидается, что в скором времени в некоторых регионах вымрут мангровые заросли и луга с морской травой, если температура поднимется от 1,5°С до 2, а также бореальные леса, которые могут исчезнуть уже при нагревании от 1,4°С до 5.

Ранее стало известно, что человечество приближает планету к катастрофе.

Анна Морозова