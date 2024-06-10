Ученые выяснили, почему мужчины менее осторожно переходят дорогу

Также на поведение существенно влиял район и возраст: в менее благополучных районах люди реже обращали внимания на правила, особенно молодые мужчины. Гудман говорит, что исследование подтверждает концепцию «синдрома молодых мужчин»: самцы более охотно рискуют в возрасте, когда находятся на пике репродуктивной активности, то есть примерно от 17 до 40.