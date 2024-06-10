Ученые выяснили, почему мужчины менее осторожно переходят дорогу

Новое исследование Университета Западной Австралии и Университета Эдит Коуэн подтвердило то, о чем мы давно подозревали: мужчины действительно больше склонны к риску, чем женщины.
Исследование, опубликованное в журнале Evolutionary Behavioral Sciences, подошло к вопросу с точки зрения эволюции — а сайт Phys.org поделился краткой выжимкой.
Исследование базировалось на наблюдении за тем, как люди переходят дорогу. Ученые пронаблюдали за 1030 пешеходами и велосипедистами в 13 районах города Перт, а затем сделали статистические выкладки, разделив наблюдаемых по признакам пола и социально-экономического статуса (эта оценка базировалась на благополучии района).
Автор исследования, сотрудник школы гуманитарных наук Университета Западной Австралии Ханна Гудман, мужчины чаще нарушали правила или не обращали внимания на происходящее вокруг, а мужчины-велосипедисты чаще были без шлема, чем женщины.
Также на поведение существенно влиял район и возраст: в менее благополучных районах люди реже обращали внимания на правила, особенно молодые мужчины. Гудман говорит, что исследование подтверждает концепцию «синдрома молодых мужчин»: самцы более охотно рискуют в возрасте, когда находятся на пике репродуктивной активности, то есть примерно от 17 до 40.
Соавтор исследования Сайрил Грютер считает, что с точки зрения эволюции такое поведение — демонстрация самцами своих способностей и навыков, вызванная подсознательным стремлением красоваться перед самками. Это позволяет по-новому взглянуть на статистику, согласно которой мужчины чаще попадают в автомобильные аварии — и как водители, и как пешеходы.
Исследователи надеются, что проектировщики дорог и перекрестков примут их наблюдения к сведению, и будут стараться делать так, чтобы лишний раз не вызывать у мужчин желание рискнуть.
А еще мужчинам свойственно упорство — в материале рассказываем про мужчину, который 60 лет строил замок, чтобы доказать, что его учитель был не прав.
Георгий Мазуркевич