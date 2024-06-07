В США мужчина 60 лет строил замок, чтобы доказать неправоту учителя

Джим Бишоп из США построил гигантский замок со шпилем в виде огнедышащего дракона. Все началось, когда ему было всего 15 лет. Он поссорился с учителем — тот сказал, что ему в будущем ничего не светит. Парень разозлился, бросил школу и решил доказать, что педагог ошибается, пишет DAILY STAR.