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В США мужчина 60 лет строил замок, чтобы доказать неправоту учителя

Тот заявил, что школьник ничего не добьется в жизни.

Джим Бишоп из США построил гигантский замок со шпилем в виде огнедышащего дракона. Все началось, когда ему было всего 15 лет. Он поссорился с учителем — тот сказал, что ему в будущем ничего не светит. Парень разозлился, бросил школу и решил доказать, что педагог ошибается, пишет DAILY STAR.

На деньги, полученные на подработках, подросток купил участок земли. Сначала мальчик вместе с отцом построил семейный домик, но в 1972 году парень решил взяться за более амбициозное дело. Им стало строительство замка.

Вначале он построил коттедж из камня. Постепенно вокруг появился огромный трехэтажный замок с башнями. Джим добавил железные арки, изготовил перила, дракона из нержавеющей стали. Потом появились яркие витражи. Также в замке есть мосты и бальный зал.

Сейчас, спустя 60 лет после начала строительства, это излюбленное место туристов. Посетить замок можно совершенно бесплатно.

Ранее мы писали о крепости, которую построил молодой мужчина. Он возвел ее из деталей LEGO.

Айгуль Сабитова