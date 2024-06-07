В США мужчина 60 лет строил замок, чтобы доказать неправоту учителя

Джим Бишоп из США построил гигантский замок со шпилем в виде огнедышащего дракона. Все началось, когда ему было всего 15 лет. Он поссорился с учителем — тот сказал, что ему в будущем ничего не светит. Парень разозлился, бросил школу и решил доказать, что педагог ошибается, пишет DAILY STAR.
На деньги, полученные на подработках, подросток купил участок земли. Сначала мальчик вместе с отцом построил семейный домик, но в 1972 году парень решил взяться за более амбициозное дело. Им стало строительство замка.
Вначале он построил коттедж из камня. Постепенно вокруг появился огромный трехэтажный замок с башнями. Джим добавил железные арки, изготовил перила, дракона из нержавеющей стали. Потом появились яркие витражи. Также в замке есть мосты и бальный зал.
Сейчас, спустя 60 лет после начала строительства, это излюбленное место туристов. Посетить замок можно совершенно бесплатно.
Ранее мы писали о крепости, которую построил молодой мужчина. Он возвел ее из деталей LEGO.
Айгуль Сабитова