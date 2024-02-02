Ученые выяснили, кто чаще страдает от аутоиммунных заболеваний

На долю женщин приходится около 80% всех случаев аутоиммунных заболеваний, включая волчанку и ревматоидный артрит. Однако ученые долгое время не могли раскрыть причину этой статистически-гендерной несправедливости. Команда генетиков из США и Швеции опубликовала исследование в журнале Cell, которое проливает свет на это.
«Главным подозреваемым» являлась Х-хромосома: у большинства млекопитающих, включая человека, клетки самцов обычно содержат только одну копию, тогда как клетки самок обычно несут две. Инактивация Х-хромосомы приглушает активность одной Х-хромосомы в большинстве ХХ-клеток, делая их «дозу» Х-сцепленных генов равной дозе XY-клеток, типичных для мужчин.
Длинные нити РНК, известные как XIST, обвиваются вокруг хромосомы, привлекая десятки белков и образуя комплексы, которые эффективно подавляют находящиеся внутри гены. Однако некоторые из них остаются бездействующими, и, считается, приводят у аутоиммунным заболеваниям. Почти десять лет назад Говард Чанг, дерматолог и молекулярный генетик из Медицинской школы Стэнфордского университета и соавтор текущего исследования, заметил, что многие из белков, которые взаимодействуют с XIST, являются мишенями ошибочно направленных иммунных молекул, называемых аутоантителами.
Они могут атаковать ткани и органы, что приводит к хроническому воспалению и повреждению, характерным для аутоиммунных заболеваний. Чанг и его коллеги изучили реакции организма самцов мышей, которые обычно не экспрессируют XIST. Команда биоинженерно разработала грызунов для получения формы XIST, которая не подавляла экспрессию генов, но формировала характерные комплексы РНК-белков.
Генетики вызвали у мышей волчаночноподобное заболевание и обнаружили, что животные, у которых экспрессировался XIST, имели более высокие уровни аутоантител, чем те, у которых этого не было. Их иммунные клетки также были в повышенной готовности, что является признаком предрасположенности к аутоиммунным атакам, и у них наблюдалось более обширное повреждение тканей.
Примечательно, что те же аутоантитела были обнаружены в образцах крови людей, больных волчанкой, склеродермией и дерматомиозитом. Это свидетельство того, что XIST и связанные с ним белки являются чем-то, что наша иммунная система с трудом игнорирует. Инактивация второй Х-хромосомы остается важным процессом, но он сам по себе может быть ответственным за возникновение аутоиммунитета. Потому сейчас ученые исследуют варианты ее деактивации без вреда для организма.
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Олеся Маевская