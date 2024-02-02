Ученые выяснили, кто чаще страдает от аутоиммунных заболеваний

Примечательно, что те же аутоантитела были обнаружены в образцах крови людей, больных волчанкой, склеродермией и дерматомиозитом. Это свидетельство того, что XIST и связанные с ним белки являются чем-то, что наша иммунная система с трудом игнорирует. Инактивация второй Х-хромосомы остается важным процессом, но он сам по себе может быть ответственным за возникновение аутоиммунитета. Потому сейчас ученые исследуют варианты ее деактивации без вреда для организма.