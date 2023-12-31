Предложено объяснение склонности женщин к мигрени

К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета (Сан-Диего, США), статья которых опубликована в журнале Frontiers in Pain Research.

Мигрень — тяжелое неврологическое заболевание, затрагивающее более 12% населения планеты. При этом считается, что примерно две трети страдающих от мигрени — женщины. Несмотря на распространенность этого заболевания, биологические механизмы, лежащие в основе предрасположенности женщин к мигрени, до сих пор не ясны. Авторы нового исследования попробовали разобраться в этой проблеме, проанализировав данные о почти 52 тысячах шведских близнецов.

В итоге было подтверждено, что мигрень действительно «женская» болезнь — среди участников исследования от нее страдали более 17% женщин и лишь 5,5% мужчин. Причем, как установили исследователи, генетическая склонность к мигрени в равной степени наследуется и мужчинами, и женщинами, однако активность генов, связанных с риском развития болезни, у представителей разных полов отличается.