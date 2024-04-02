Ученые выяснили, как птицы запоминают нахождение «тайников»

Авторы работы выяснили, что запоминание вызывает в гиппокампе гаичек особую активность. Она заключается в двух паттернах: первый — пространственный, который включается как при закладке семян, так и при посещении того же места; второй ученые назвали «штрих-кодом», так как он возникал тогда, когда пернатые закладывали пищу в тайник и тем самым возбуждали некоторое подмножество нейронов, подавляя активность других.