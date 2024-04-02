Ученые выяснили, как птицы запоминают нахождение «тайников»

Нейробиологи из Колумбийского университета (США) изучили работу гиппокампа в головном мозге черношапочной гаички и выяснили, как у этой птицы работает эпизодическая память, с помощью которой она запоминает места спрятанной на зиму пищи. Исследование опубликовано в журнале Cell.
Гиппокамп — это отдел мозга, отвечающий за пространственную и, возможно, эпизодическую память. Согласно теории, события как бы откладываются благодаря нейронам области и каким-то образом шифруются.
Для эксперимента ученые установили квадратную арену, поделенную на четыре сегмента с кормушками, в которых находились семена. Всего на территории исследовательской области было установлено 128 тайников с крышечками. Поведение птиц фиксировали семь видеокамер, одна из которых следила за местами с пищей. Для регистрации нейронной активности специалисты разработали легкий имплант, который крепили к мозгу испытуемых животных.
Авторы работы выяснили, что запоминание вызывает в гиппокампе гаичек особую активность. Она заключается в двух паттернах: первый — пространственный, который включается как при закладке семян, так и при посещении того же места; второй ученые назвали «штрих-кодом», так как он возникал тогда, когда пернатые закладывали пищу в тайник и тем самым возбуждали некоторое подмножество нейронов, подавляя активность других.
По мнению специалистов, «штрих-коды» представляют собой память, сформированную в результате запоминания тайников. Реактивация закодированной информации происходила в те моменты, когда птица искала конкретную. кормушку и касалась ее клювом. При этом «штрих-код» записывал каждое уникальное событие, даже если их было несколько и они случались в одном месте.
Исследователи подчеркнули, что пока что полученные результаты не распространяются на память млекопитающих, ведь устройство их мозга сильно отличается от птиц. Также, как отметили ученые, неясно, в какой степени полученные данные можно применять к другим формам эпизодической памяти.
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Анна Морозова